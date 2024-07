Al ser cuestionado sobre los protocolos que se deben implementar para este tipo de situaciones, y si los elementos se encuentran capacitados para responder, afirmó que sí existe capacidad de reacción y que como se dieron los hechos ameritaba la respuesta de los elementos.

“No son partes de los protocolos, son formas de actuación de la policía que se dan en el momento. Nosotros como servidores públicos tenemos muchas situaciones por parte de la unidad de actuación no se dan cursos se dan capacitaciones y en el trabajo diario es muy diferente, lo que es un tema en un aula a lo que es en la calle. Se puede justificar porque es un reporte que tenemos que atender”, explicó.

Además precisó que al ser un negocio abierto al público les facultaba para ingresar sin necesidad de obtener autorización de los dueños del lugar, aún sin haber corroborado que efectivamente el lugar permitía el acceso a personas ajenas al domicilio.

“No hay un mostrador, no hay puertas que delimiten lo que es es un lugar abierto al público, pues no hay puertas, había mucha gente ahí adentro que no eran empleados. No hubo una pregunta explícita, simplemente se entiende que es un local abierto al público, si hay alguna omisión, pues ya se investigará”.

“Desgraciadamente la ciudadanía nos exige trabajo y toda la ciudadanía quiere que se apliquen las leyes y reglamentos, pero nunca lo quiere ver aplicado en su familia o en su persona. Yo sé, entiendo la molestia por parte de la ciudadanía, pero tenemos que trabajar. No hubo abuso de autoridad, porque al momento se le pidió a la persona, se le solicitó un cacheo, nunca llegamos prepotentemente agarrarlo, la resistencia fue de la persona al negarse a hacer la revisión y el actuar de nosotros fue por la agresión que sufrió la elemento por parte del señor”, reiteró.

Abonando a la defensa de los policías que lo acompañaron al operativo, mencionó que no hubo lesiones a menores de edad y desmintió la versión de que en su intrusión a la pollería se habían llevado 20 mil pesos.

Desconoce la cantidad de quejas sobre los policías a su mando

Pablo Ramirez señaló tener conocimiento del incremento de casos en los que se acusa a miembros de la corporación de Seguridad Pública, sin embargo se dijo ajeno a las cifras de quejas y de cuántos casos han sido resueltos.

“Si he tenido conocimiento de diferentes elementos que han participado en ciertas detenciones que se han visto un poco fuera de lo normal, pero insistimos hay un tema que tenemos unidad de asuntos internos que nos verifica todo el actuar y ahí pueden poner su denuncia”.

“Hasta ahorita hay una denuncia. Se está dando el proceso, ya se señalará quiénes y cuáles tienen responsabilidad dentro de la institución; hasta el momento no hay una determinación”.

Pese a que el Alcalde en anteriores ocasiones ha enfatizado que los elementos de Seguridad Pública Municipal ya no deben portar el rostro cubierto, la mayor parte de los elementos que participaron en este intento de detención portaban capuchas que impedían identificar quienes participaron y actualmente todos se encuentran en funciones.

“En este caso, el grupo que está coordinado junto conmigo en todas las operaciones es un grupo táctico. A esperar las indicaciones del Alcalde”, dijo justificando el uso de las capuchas.

Mientras que en el caso de los detenidos tuvieron que pagar una multa de aproximadamente mil pesos para poder quedar en libertad.