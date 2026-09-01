$!Tras bloqueo, madres buscadoras liberan crucero a la altura del ISSSTE, en Mazatlán

Las integrantes regresaron a su campamento y bloqueo en la Avenida Mazatlán, a unos metros de las oficinas de las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda en Mazatlán, en el Fraccionamiento FOVISSSTE.

MAZATLÁN._ Tras casi una hora de bloqueo vial, colectivos de madres buscadoras de desaparecidos liberaron el crucero del semáforo frente al ISSSTE, en la salida norte de Mazatlán.

La protesta se realizó la tarde de este martes 1 de septiembre y ninguna autoridad de Gobierno se ha presentado a atenderlas.

La manifestación es debido a la nula respuesta del Gobierno de Sinaloa para la reincorporación de José Alfredo González como director de la Comisión Estatal de Búsqueda en la zona sur de Sinaloa.

Y mientras se realizaba el cierre vial de la Carretera Internacional al norte, el Gobierno municipal entregaba la pavimentación hidráulica y renovación de las redes hidrosanitarias en la Calle Ejido El Venadillo, en la Colonia Valles del Ejido.

No se descarta que más tarde las integrantes de los colectivos Por Las Voces Sin Justicia, Tesoros Unidos Hasta Encontrarlos y Corazones Unidos por una Misma Causa, regresen a bloquear de nuevo el crucero, si siguen sin respuesta.