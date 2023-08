Después de que un Juez vinculó a proceso a Luis Guillermo “El Químico” Benítez y a su gabinete tras la compra sin licitar de luminarias a la empresa Azteca Lighting, regidores del PAS y del PAN externaron su confianza en el proceso penal y expresaron que es el primer paso para hacer justicia, un hito que deben saber los mazatlecos.

Duró mucho tiempo: América Cynthia Carrasco

La Regidora del Partido Sinaloense, América Cynthia Carrasco Valenzuela, manifestó que alguien tiene que dar respuesta a todo lo acontecido con el tema de las luminarias y las denuncias que presentaron a diversas instancias.

“Duró mucho tiempo, sabemos todos que se estuvieron posponiendo las comparecencias y siempre pedimos que estén apegados conforme a la ley, y en su caso, que se imputen las responsabilidades”, dijo la regidora.

Carrasco Valenzuela expresó tener confianza en que todo lo que siga a la vinculación a proceso de Luis Guillermo “El Químico” Benítez será un proceso apegado a la ley, ya que aparte de las denuncias presentadas por el grupo de regidores, existían otras.

Añadió que son respetuosos de los tiempos que marca la ley y conscientes de que las investigaciones bien armadas requieren de tiempo, sin embargo la Regidora del PAS recalcó que han observado procesos como el que libra actualmente el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, que se han dado sin obstáculos.

“Los tiempos fueron mucho más abreviados, ahí se pueden presumir algunos vicios en el proceso, sabemos que se pospusieron las comparecencias en menos de las 48 horas que están marcadas por ley, pero finalmente se tienen los recursos; sabemos que hay una diferencia enorme entre el tratamiento de unos procesos para unos y para otros, observó que no hay piso parejo para todos”, enfatizó.

Que los mazatlecos vean que sí se está impartiendo justicia: Martín Pérez

El Regidor del PAN, Martín Pérez Torres, dijo que Mazatlán debe ser ejemplo de que en casos donde se cometen algunos actos o irregularidades por parte de servidores públicos, estos pueden ser sancionados por las autoridades correspondientes.

“Que los mazatlecos vean que sí se está impartiendo justicia porque venía retrasando los procesos y eso daba lugar a percepción en la ciudadanía de que se hacen cosas y luego no pasa nada, no hay sanciones en consecuencia de las acciones que puedan realizar los servidores públicos”, dijo Pérez Torres.

Hoy la justicia ya comienza a hablar: Reynaldo González

Mientras que Reynaldo González, Primer Regidor del Ayuntamiento, expresó que está satisfecho de que el tiempo estuviera dando la razón a toda la investigación que hicieron para interponer las denuncias, por lo que tenía la seguridad de que existían elementos suficientes para poder llevar a juicio al ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Hoy la justicia ya comienza a hablar y sobre todo ha caído la justicia para todos los mazatlecos que se dieron cuenta del infame, del atroz robo que querían hacer a las arcas municipales, sobre todo con el tema de las luminarias”, declaró el Regidor del PAS.

“Hoy ya se comienza a ver la justicia, desde luego que hay elementos suficientes para poder sancionar, ya será el Juez el que va a dictaminar; dicen que la verdad siempre va a salir a la luz y el día de ayer [martes] con esto que se dictó ya es un paso muy grande que se ha dado para la justicia”, añadió.

En cuanto a la diferencia en los tiempos del proceso del ex alcalde y el Rector de la UAS, Reynaldo comentó que lo realmente importante no eran los tiempos sino que se haga justicia para los mazatlecos y que no exista impunidad ante los actos de corrupción.

“Tendrán que resarcir el daño, eso es lo mínimo que podría pasar, eso tendría que pasar sí o sí; el recurso de los 60 millones de pesos que se dieron como anticipo debe regresar al pueblo de Mazatlán, de eso no hay ninguna duda”, sentenció.

Las denuncias que en su momento fueron presentadas por los regidores del PAS ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, han logrado su primer avance con la determinación del Juez de vincular a proceso por desempeño irregular de la función pública al ex Alcalde, el ex Tesorero, el ex Oficial Mayor y el ex Director de Obras Públicas de Mazatlán, el pasado martes 22 de agosto.