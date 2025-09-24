$!Un festival con sabor a mar y vino se vivirá en el puerto con el Wine Sea Fest Mazatlán

Con la promesa de conquistar los sentidos en una experiencia que mezcla la gastronomía, el vino y la cultura, se celebrará la primera edición del Wine Sea Fest 2025 en Mazatlán, el sábado 18 de octubre. Un ambiente familiar que reunirá música, tradición y alta cocina es el que se espera vivir en el puerto con este festival, el cual sumará el sabor regional de Sinaloa y Nayarit, así como un toque especial con la participación de España como país invitado, para enriquecer la oferta culinaria. Así lo dio a conocer la principal organizadora de este evento, Soraya Lora León, quien expresó que, a través de este festival, se busca resaltar los platillos emblemáticos de ambas entidades costeras como lo es el pescado zarandeado, considerado un ícono de la región, al que se sumará la tradicional paella española.

“Será un festival en el que estamos buscando darle realce al platillo icónico de Sinaloa y Nayarit, como lo es el pescado zarandeado, sumando la paella como un platillo invitado, donde van a participar alumnos de los chefs restauranteros, chefs y universidades tanto de Sinaloa como de Nayarit”, comentó. Lora León destacó que el encuentro también reunirá a más de 60 etiquetas de vino tinto, blanco y rosado de distintas casas vinícolas, donde sus respectivos representantes estarán presentes para ofrecer catas y compartir con el público los secretos de la cultura del vino. Además, el festival contará con una zona de cerveza artesanal y un concurso de mixología, donde reconocidos bartenders presentarán sus creaciones originales inspiradas en la identidad gastronómica del Pacífico mexicano. “Este será un festival un poco diferente, con una nueva propuesta. Será un evento familiar en el cual tendremos distintas actividades culturales, musicales e incluso actividades infantiles”, declaró, La organizadora señaló que el Wine Sea Fest no se limitará a la gastronomía y el vino, pues los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa artístico y cultural, pensado en darle un ambiente festivo. Asimismo, se contará con un espacio dedicado a la realización de actividades infantiles, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento familiar. Finalmente, Lora León destacó que este festival nació con el propósito de convertirse en un referente gastronómico y cultural del noroeste de México, integrando la riqueza culinaria de la región, con la cultura vinícola y el atractivo turístico del puerto.