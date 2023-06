Después de que el grupo de vecinos y comerciantes lograron sostener una reunión con el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, y el subdirector de Tránsito Municipal, Juan Sergio Camacho Torres, en donde lograron exponer algunos casos particulares.

Aprovecharon el espacio para manifestar el motivo de su oposición, ante las medidas impuestas por las autoridades para el retiro de los vehículos estacionados sobre esta vialidad, y lograron que se les otorgara un tiempo de 30 minutos como máximo para permanecer ahí estacionados.

Barrón Valdez enfatizó que no se trata de algo nuevo y la aplicación de la ley en este caso no está a discusión, se aplica, sin embargo, buscarán ofrecer concesiones o alternativas que convengan a ambas partes.

“Quiero ser claro en algo, que no se haya hecho no significa que no se pueda hacer,... es una situación que no se encuentra a discusión, la ley no la podemos discutir”, mencionó el secretario de seguridad pública de Mazatlán.