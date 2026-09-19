Valora Ayuntamiento de Mazatlán regreso de Óscar Osuna a Protección Civil Municipal

MAZATLÁN._ Después de que Óscar Osuna Tirado, titular de la Coordinación de Protección Civil de Mazatlán, solicitó unos días para atender su condición física y emocional tras el reciente atentado que sufrió, el Ayuntamiento de Mazatlán valorará su regreso, informó Moisés Ríos Pérez.

El Secretario del Ayuntamiento señaló que Osuna Tirado se encuentra bien de salud y adelantó que buscará reunirse con él durante la próxima semana para conocer su situación y hablar sobre su reincorporación presencial.

El funcionario explicó que antes de tomar cualquier decisión respecto a la dependencia, el Gobierno municipal pretende conversar con el coordinador y brindarle acompañamiento en el aspecto personal.

“Estamos valorando su regreso. Él se encuentra bien de salud y la próxima semana voy a buscarlo para platicar con él. Primero queremos hablar con él en la parte personal y brindarle apoyo como compañero”, comentó.

El Secretario aclaró que, pese a su ausencia física, Osuna Tirado ha permanecido atento a las actividades de Protección Civil y ha mantenido comunicación con el personal para coordinar algunos trabajos por medios electrónicos.

“Pidió unos días para estar bien física y emocionalmente, pero ha permanecido atento, coordinando con todo el equipo también vía electrónica”, declaró.

Asimismo, Ríos Pérez descartó que la administración municipal se encuentre buscando a otra persona para ocupar la coordinación y reiteró que cualquier determinación se tomará después de dialogar con el funcionario.

“No estamos buscando un nuevo coordinador, ya que primero voy a platicar con él”, puntualizó.



EL ATENTADO

El pasado 2 de septiembre, el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, y otro trabajador de la dependencia fueron atacados a balazos cuando circulaban en una camioneta oficial por la Avenida Gutiérrez Nájera, en la Colonia Montuosa, mientras ambos se dirigían a una reunión de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz.

De acuerdo con los reportes, hombres armados que viajaban en una motocicleta dispararon contra la unidad, donde Osuna Tirado sufrió una lesión superficial por una esquirla entre la oreja y la cabeza, mientras que su compañero salió ileso, por lo que el coordinador fue trasladado a un hospital y posteriormente reportado fuera de peligro.

Después del atentado, el coordinador solicitó unos días para recuperarse física y emocionalmente, aunque se ha mantenido pendiente de las actividades de Protección Civil por medios electrónicos y hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el móvil del ataque ni sobre personas detenidas por estos hechos.