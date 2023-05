Mientras no se pongan controles y orden se va seguir con las mismas deficiencias no solamente en el agua, sino en el tema general de todos los servicios en el municipio, advirtió el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo.

Al sostener una reunión la mañana de este jueves con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sinaloa Sur, que preside Guillermo Trewarta Domínguez, para exponerles la situación en que se encuentra dicha paramunicipal, agregó que de todo el líquido que se extrae se entrega el 50 por ciento a destino, ya sea a los domicilios, a los comercios o a la industria, que es la eficiencia de distribución, y la eficiencia comercial se refiere a la capacidad que se tiene de cobrar ese servicio.

“En ese sentido pues estamos a la mitad de cada cosa, de todo el líquido que extraemos la mitad la entregamos y de esa mitad que entregamos la mitad se cobra, de tal manera que andamos entre el 25 y el 30 por ciento (el porcentaje que se cobra de lo que se entrega), les podía decir que todas las juntas (de Agua Potable y Alcantarillado) están en ese sentido, siempre es el dolor de cabeza y partiendo de ello encontramos las mismas situaciones en todas las Juntas de Agua; deudas, rezagos, planeación que en su momento cuando hubo crecimiento de la ciudad no ha sido posible atenderlos”, continuó González Naranjo.

Añadió que son temas que se vienen generando hace 50 años más o menos, unos por los materiales, por la falta de mantenimiento, por el crecimiento desordenado.

“Es común que vayamos a las colonias y nos digan las personas es que van a hacer un nuevo desarrollo, cómo me garantizo el buen servicio los siguientes años y quiero que me des certeza el plano del proyecto, ...el proyecto está destinado a cumplir las necesidades, por eso se hace factibilidad, los pasos correspondientes, sin embargo, el día de mañana una avenida se puede volver comercial y eso no estaba en el proyecto original y si no hay una correcta planeación eso nos va a impactar, qué fue lo que sucedió en el sector Centro, por eso tenemos zona residenciales que hoy en día ya son torres y siguen con la bandera (tarifa) de doméstico”, continuó ante los integrantes de la CMIC Delegación Sinaloa Sur.

“Entonces mientras no pongamos esos controles y ese orden vamos a seguir con las mismas deficiencias no nada más en el tema del agua, sino en el tema general de todos los servicios, yo le he dicho al personal que siempre es muy importante que la ciudadanía conozca lo que estamos haciendo porque cuando recién llegué ni siquiera los propios empleados sabían de qué se trataba ésto”, señaló.

Informó que es muy común encontrar trabajos que debieron hacerse hace más de 5 años.

“Hay personas que dicen yo puse reporte la semana pasada, lo vemos, sin embargo, en el estudio que hicimos hay trabajos pendientes de hace un año, dos años, tres años y es ahí donde el ingeniero (encargado de esa área) nos ha ayudado a meter orden y no culpo a los empleados porque como les decía, gente va y viene y depende de la cabeza del líder, si el líder viene a pasearse los empleados van a hacer como que trabajan y todos felices y contentos, pero al final del día yo soy consciente de que soy un usuario más, entonces ser servidor público, no funcionario, porque luego confunden la palabra, funcionario para mí es político, que hace política, y servidor público que es lo que hacemos nosotros, es la gente que se debe a la ciudadanía y es nuestra obligación mínimo escucharlos para ver qué podemos hacer”, reiteró el gerente general de la Jumapam.

“En ese sentido el trabajo que estamos realizando es un diagnóstico para que en los siguientes años se tenga un Plan Maestro de Actuación porque necesidades hay muchas y el tiempo no nos va alcanzar para resolver problemas de hace 50 años ni el dinero es suficiente, hasta hoy se han cuantificado cerca de 800 millones de pesos para ponernos bien en infraestructura, inversión”, adelantó.

Recalcó que son 800 millones de pesos y se está hablando de esa cantidad para combatir rezagos, no de modernizar la Junta.