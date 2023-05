“Porque los condóminos pagan un derecho de agua potable individual de 100 pesos que les da derecho de 0 a 13 metros cúbicos, entonces bien o mal Jumapam consuman o no consuman está cobrando esos 100 pesos y Jumapam está haciendo uso de esas tuberías que tiene el coto para llevar a cabo ese compromiso individual que celebró con cada condómino y Jumapam no nos está apoyando en nada con lo que es la tubería”, expuso.

“Antes de eso había un acuerdo de Consejo en el que se le iba a manejar una tarifa especial a los condominios porque no había una ley que cobrara una tarifa específica y nos cobraron el metro cúbico en 15 pesos, desde 11 a 20 por inflación fue subiendo hasta 15, pero ya nos quitaron esa tarifa”, dijo Verenice Osuna, representante de los vecinos de algunos de los cotos.

Habitantes de cotos residenciales exigieron a la Jumapam eliminar el doble cobro que les hace por el servicio de agua potable, pues les cobran por un medidor general por todo el fraccionamiento y otro particular en cada domicilio, lo que no ocurre en ninguna otra ciudad del País.

“Entonces esa y otra serie de situaciones han llevado a que haya problemas en los condominios, en los míos en los que yo tengo no todos tienen ese problema, pero de alguna manera creo que sí ha habido varias situaciones en las que también el Ayuntamiento por una falta, creo yo de supervisión, pues no se han llevado a cabo de buena forma las cosas”, detalló.

También expusieron que en el Fraccionamiento Real del Valle se detectaron unas tomas donde la Jumapam sacaba agua del coto y la llevaba a unos pozos municipales en la avenida.

“Y pues son recibos impagables, si vemos los históricos de 3 mil metros cúbicos a 30 pesos el agua potable son 90 mil pesos de agua potable que van a ser impagable, es lo que venimos recabando de cuotas mensuales, entonces sí nos gustaría concientizar esa parte porque hemos tocado muchas puertas, hemos ido con diferentes administraciones de Jumapam y de alguna manera ellos dicen que el Jurídico no les permite hacer descuentos porque la ASE (Auditoría Superior del Estado) los va a señalar que no quieren perder de alguna manera el trabajo o la confianza que les dieron”, añadió.

En la reunión también se expuso que en Mazatlán es la única ciudad de Sinaloa y el País en donde los condóminos pagan el servicio de agua potable por un medidor domiciliario, pero además ese mismo servicio lo pagan doble porque también les cobran por el medidor general del fraccionamiento.

También expusieron que pese a que pagan por Predial, ellos mismos pagan las cuotas por mantenimiento de espacios públicos, recolección de basura, no reciben nada a cambio del Municipio.

BUSCA ALCALDE TOMAR ACUERDOS

Por su parte, el Alcalde les manifestó que se busca tomar acuerdos de manera conjunta para los diferentes cotos de fraccionamientos de los diferentes problemas y si eso conlleva que se tenga que tramitar alguna reforma de alguna ley se tiene que hacer eso, por eso la Comuna citó a dicha reunión.

Reconoció que es en Mazatlán el único lugar del País donde ocurren cosas extrañas, pues es el único Municipio que tiene un Jardín de Niños con una clave de privado, un Hospital Municipal que le cuesta cerca de 400 millones de pesos anuales que deberían de ir a obra pública, lo que los deja atados de manos, hay alrededor de 200 rebosamientos de drenaje en la ciudad todos los días y no se cambiaron los tubos, entre otros puntos.

“Vamos viendo en base a qué podemos tener un control sobre eso, retirando el medidor general, un control sobre las fugas de agua potable que se pueden percibir, se pueden dar, que ahí tendríamos que buscar un esquema, porque el gerente me dice si les quitas el medidor general va haber fugas, pues hay fugas en toda la ciudad, desde que sale el agua allá”, continuó Édgar González Zataráin.

“Yo sí estoy de acuerdo en que seamos todos responsables, el agua de Mazatlán también es la más barata de todo el estado y no sé si de todo el País, pero es lo más barato del País y mete en crisis a la Junta de Agua, yo entiendo que hay que buscar otros esquemas para recaudar, que no sean estos coercitivos en donde pues está estrangulando a una administración de un coto porque se vuelve impagable y si se convierte en impagable viene el corte y si viene el corte viene la molestia y yo no quiero que eso suceda, que eso esté sucediendo”.

Por ello reiteró que se busquen soluciones y está a favor de los condóminos de que no se les haga doble cobro del servicio de agua potable ni que se las corten a pesar de que pagan por el servicio por medio de su medidor de su propio domicilio.