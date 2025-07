Mediante una junta vecinal, los colonos señalan que ya han levantado reportes para que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán acuda a atender la situación, sin embargo, la ayuda no llega.

“El agua no recorre una larga distancia, sino que se queda estancada, y el día que llovió se botó la tapa y la alcantarilla parecía una fuente de esas de bailarinas. También hemos estado lavando el piso y aquí todo ese espacio de banqueta con agua con cloro porque no podemos estar tampoco todo el tiempo con el olor; pero pues es inevitable, está en medio de la calle, los mismos carros la esparcen y nos la chispean a nuestras casas”.

“Se han realizado varios reportes de parte de varios vecinos, vinieron a checar, pero dijeron que necesitaban más reportes para poder darle seguimiento a la fuga. Pero lo que yo no entiendo es cómo van a esperarse hasta que un niño se enferme del estómago, hasta que tengamos un brote de salmonella o algo parecido, porque yo tengo niños chiquitos, enseguida tienen niños chiquitos y allá tienen niños chiquitos”, explicó Viviana Cisneros, una de las vecinas afectadas.

“A nosotros se nos tapó el drenaje hace dos años y enseguida también se tapó. Todos hicimos reporte y nos dijeron que esa ya no era responsabilidad de ellos, que era responsabilidad de nosotros. La verdad, nosotros contratamos uno de esos particulares que vienen a desazolvar. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era rompernos todo el piso, entonces todavía nos hubieran salido peor las cosas”.

Asimismo, mencionan que años atrás ya habían sufrido el problema de un tapón en el drenaje; sin embargo, les comentaron que era una situación que no le corresponde al municipio y la tendrían que atender ellos. Es por eso que entre los vecinos tuvieron pagar alrededor de 11 mil pesos para desazolvar la cuestión.

“Tenemos de 15 a 20 días con la fuga. Ya se han hecho varios reportes, hasta de celulares de otras personas hemos hecho reportes y no nos hacen caso. Imagínese a las 02:00, 03:00, 04:00 de la tarde cuando está el solazo, está el olor insoportable. Nosotros pusimos hasta cortina porque no podemos cerrar debido al calor”.

“Hay muchas moscas y ha salido mucho animal de la alcantarilla, que vendrían siendo cucarachas, insectos, hasta unas ratas que prácticamente parecen conejos que no entendemos cómo es que salen del hoyo. Se meten a nuestras casas, invaden y tenemos que hacer más limpieza por eso”, dijo.

Declaró que después de estas semanas, los vecinos han comenzado a tener serios problemas con la llegada de cucarachas, ciempiés y otros insectos que se meten a sus casas a contaminar el lugar, lo cual, si no se atiende de manera rápida, traerá enfermedades a todas las familias de la colonia.

DEBIDO A LA FUGA, PISO DE LA AVENIDA TAMBIÉN SE ESTÁ HUNDIENDO

Indicó que además de los malos olores e insectos que deja el estancamiento de agua de la fuga, también está afectando el suelo de la Avenida Juan Pablo II, pues claramente se puede ver cómo esa parte está hundida, una situación que preocupa a los vecinos por la cantidad de automóviles pesados que transitan en la zona.

“Es cierto, ese pedazo no estaba hundido y ahora que llegó el agua se empezó a hundir, entonces me imagino que no nada más es que esté el tubo tapado, sino que probablemente la misma presión ya hizo alguna rotura del pozo, y como el agua busca su cauce, busca salir.

“Por aquí pasan camiones pesados, pasan hasta tráileres, que lleguen a pasar los camiones de la Alianza; también pasan pipas de esas de las gasolinas y de Pemex, entonces eso hace que se hunda más el suelo. Y los de Parques y Jardines vinieron a recoger la basura también, traen un carro de volteos, pero pues ellos ya no se encargan del drenaje”.