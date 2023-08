“Ahorita es un piojo (temporada baja de la pesca) muy pesado, ahorita es un piojo muy fuerte, que son cuatro a cinco meses así, yo tengo las rentas de mi casa y mi pensión, que es con lo que yo me nivelo con el puesto de aquí”, dijo la comerciante.

“Hay mucho aquí en el sector pesquero (consumo) de la droga, todo el tiempo lo ha habido, pero antes era la mariguana, hablando de hace 40 años atrás la mariguana y el chemo, ya después fue la coca y ahorita ya no es la coca es el foco y la mayoría de aquí sinceramente son puros adictos que salen a trabajar”, declaró.

La drogadicción y el retiro de los pescadores de antaño han marcado un déficit en la fuerza trabajadora del sector pesquero, aunado a esto, el hecho de que es más rentable trabajar en tierra, percibiendo un sueldo seguro y no salir a arriesgar su vida al mar cuando la producción y el precio no son buenas.

“Como estamos viendo esa temporada si van a batallar mucho en el sector pesquero, porque si una persona está ganando de seguridad 2 mil 500, 3 mil 500, 3 mil 800 o 4 mil, para venir aquí a trabajar de oquis no le sale, porque la familia que va a comer, muchos ya no van a querer porque aquí el armador ya no les apoya para los camiones; al contrario, les presta y eso es prestado”, explicó.

Lupita declaró que la temporada pasada los patrones de barco batallaron mucho para conseguir los seis que completaran su tripulación, en algunos casos si alguien más llegaba y les ofrecía un préstamo los convencía de cambiar de barco.

En el negocio que la señora maneja es muy común que los tripulantes de la flota camaronera y trabajadores del muelle pidan alimentos o bebidas a crédito y eso provoca pérdidas en su negocio, ya que muchos de ellos cuándo empiezan a percibir ingresos no regresan a saldar las cuentas.