“No existe un proyecto, no existe una política ambiental municipal, menos estatal y mucho menos en la republica mexicana, hay política económica, hay políticas sociales, pero ambientales, ¿en donde están?”, cuestionó Farriols.

“Acaba de pasar el City Nature Challenge y una de las enseñanzas que nos dejó es la dramática reducción de especies, estamos llegando a un punto de no retorno, ese es el problema”, informó.

El fundador y propietario del ADVC Paco’s Reserva de Flora y Fauna dijo que fueron más especies, pero en menor cantidad de avistamientos, esto indica que estas corren peligro, eso llevó a la reflexión no de si se iba perdiendo o ganando en el reto, sino la disminución de especies.

El problema no es el crecimiento inmobiliario, aseguró el fundador de la reserva ecológica, el problema es que no exista una regulación para ello, donde se obligue también a los que están desarrollando a la conservación, no nada más a la destrucción, ahí la importancia de una política ambiental donde todo esté involucrado, desde la generación de residuos hasta la protección de especies.

“Para establecer una política ambiental se requiere que venga de arriba para abajo; entonces al no existir esa política, se va uno sobre la producción, sobre la producción, sobre la generación de empleos, pero eso no implica que tengan que destruir y contaminar lo que está alrededor”, dijo.