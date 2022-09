Vialidad pide a la Alianza de Camiones de Mazatlán cubrir ‘horas pico’ con más unidades: Loaiza

Por las denuncias públicas de que algunas rutas de camiones urbanos de la Alianza se tardan de 30 haya 50 minutos o casi una hora en pasar una de otra, el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Miguel Loaiza Pérez, manifestó que se pedirá a esa agrupación cubrir con más unidades en las “horas pico” de demanda.

En respuesta, el presidente de dicha agrupación transportista, Faustino Mejía, expresó que puede comprobar con el sistema GPS de dicha agrupación que las unidades sí pasan cada ocho minutos, y no debe tardar más de 15 minutos en que pase una de otra de una misma ruta.

“Es un tema que también yo le encargué tanto al jefe de Inspectores como al delegado (de Vialidad en Mazatlán) que vean con la Alianza, porque son rutas de la Alianza, que cubran cuando menos a las ‘horas pico’ con más vehículos, porque ya en las horas valle ya no hay necesidad de meter tanta unidad, son asuntos que tienen que atenderse en estos días porque está la queja ahí”, continuó Loaiza Pérez.

“Ellos me comprobaban a mí por medio de las cámaras de GPS que sí hay servicio, pero yo no quiero entrar en esa polémica, quiero que mejor se vea las unidades, sí las hay porque a mí me comprobaron con GPS que sí están los camiones trabajando, pero bueno, que refuercen el servicio”, expuso el funcionario.

De acuerdo con denuncias públicas ante este diario, la tardanza de camiones de los 30 minutos hasta casi la hora entre unidad y unidad, se presenta en rutas tanto de la Alianza de Camiones como en las de Águilas del Pacífico.

La mañana del viernes se denunció esta situación por parte de estudiantes, padres de familia y trabajadores de que los camiones de rutas como Morelos, Lomas del Ébano, Mañanitas, El Conchi e Insurgentes se tardan en pasar entre una y otra, de 30 a 40 minutos, y debería ser de 10 a 15, como sí ocurre la ruta San Joaquín-Sábalo.

Dicha tardanza también se presenta en rutas como Vía Zaragoza, Urías Sábalo, Parque Bonfil, Flores Magón, Centro Colonias, Venadillo, Dorados de Villa, Sirena e Infonavit Jabalíes por parte de la Alianza de camiones, y de rutas de la agrupación Águilas del Pacífico, Real Pacífico, Prados del Sol, Infonavit Playas, entre otras.

Al respecto, el delegado de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado en Mazatlán, Jesús Sandoval, dijo que se están recogiendo todas las inconformidades de las ciudadanas y ciudadanos, se les está dando un trato preferencial porque son demandas justas.

“Y estamos platicando con los dirigentes de las alianzas para tratar cualquier inconformidad del ciudadano y estamos dando respuesta, acuérdate que la movilidad es diaria y se presentan cosas que a veces no se pueden predecir y todas esas cosas las estamos tratando, por ejemplo, en la Escuela de Psicología de la UAS nos hicieron llegar una petición del horario y dijimos hay que platicar con los que prestan el servicio para que cumplan en tiempo y forma el horario de recoger a los muchachos en la hora de la salida”, añadió Jesús Sandoval.

“Pero también nos acaba de llegar una petición y se la vamos a hacer llegar a Seguridad Pública para que ponga atención ahí al momento de salir los estudiantes, sobre todo brindar seguridad a esas horas de la noche”.

El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Faustino Mejía, dijo que le gustaría que lo que se dice en la denuncia se tuviera una certeza de comprobarlo.

“Porque esas quejas que vienen ahí yo puedo a través del sistema (GPS) comprobarle si es o no verdad, nosotros tenemos un sistema de atención que es el (número telefónico) 66 91 76 90 65, en el momento que se requiera de 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche, de lunes a sábado, se puede dar esa información y sí me gustaría ser más específico qué persona esperó el camión en dónde y no le llegó, qué horario”, continuó.

Precisó que dependiendo de la ruta hay, camines que pasan cada 8 o 10 minutos uno de otro, no debe pasar más de 15 minutos, menos de lunes a viernes.