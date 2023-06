El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) aclaró respecto a que la declaración de que el sistema eléctrico estuviera en “estado operativo de alerta” -debido a la fuerte demanda ante las altas temperaturas registradas en los últimos días en todo el País-, no representaba riesgo, ni emergencia alguna.

El organismo público descentralizado informó, a través de un comunicado, que por norma debía declararse el estado operativo de alerta, aunque ello no significaba una emergencia. También detalló que el aumento imprevisto en la demanda de energía se manifestó principalmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León.

“El sistema eléctrico está preparado para poder operar ante la demanda máxima de energía que se presenta durante los meses de junio y julio [...] La norma indica que cuando la reserva operativa registra índices por debajo del 6 por ciento, debe declararse un Estado Operativo de Alerta, sin que esto signifique una emergencia, ya que hay reserva suficiente para abastecer el consumo del país”, detalló el CENACE.

El organismo público descentralizado dijo que, en conjunto con la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estaban trabajando para mantener el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en condiciones normales.

“De ninguna manera está en riesgo el suministro eléctrico en todo el país como afirman falsas versiones en medios de comunicación. Aquí el comunicado de @CenaceMexico”, escribió, por su parte, Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE.

MEXICANOS “NO SE VAN A QUEDAR SIN LUZ”, AFIRMA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 22 de junio de 2022, que los mexicanos no se iban a quedar sin energía eléctrica, ya que, según él, se tenían reservas para la temporada de calor.

“También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz, estamos pendientes, sabemos que aún con el calor más consumo de energía eléctrica, tenemos reservas”, presumió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Ni siquiera me han enviado un reporte por preocupación, lo único que me dijeron es no hay problema, es un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación, no nos va a faltar”, reiteró el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el presidente dijo que había luz gracias al cambio de modelo, ya que con el neoliberalismo el precio de la energía eléctrica estaría “por las nubes”.

“Y todo esto también se debe al cambio, porque si hubiesen continuado los mismos entonces sí el precio de la luz estaría por las nubes y el mercado eléctrico manejado por particulares, que sólo buscan la ganancia y en el caso extremo el lucro. Por eso es importante mantener las empresas públicas y querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad [CFE] y querían acabar con [Petróleos Mexicanos] PEMEX”, insistió López Obrador.

Según los registros del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para 2023, la demanda eléctrica máxima prevista para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), era de 49 mil 495 megawatts. Sin embargo, desde mediados de junio del presente año se registró una demanda superior, que el día 21 del mismo mes, superaba los 53 mil MV.