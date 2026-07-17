$!Activan Plan DN-III-E tras sismo de magnitud 6.8 en Chiapas

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E tras el sismo de magnitud 6.8 registrado en el estado de Chiapas, con el objetivo de apoyar a la población y evaluar posibles afectaciones. Como parte del operativo, personal de ambas corporaciones fue desplegado en los municipios de Ciudad Hidalgo, Huixtla, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los elementos realizan recorridos de vigilancia e inspección en infraestructura estratégica, además de apoyar en el control del tránsito vehicular y reforzar la seguridad en zonas consideradas prioritarias para prevenir riesgos a la población. Asimismo, se llevan a cabo revisiones en las carreteras federales para detectar posibles daños en las vías de comunicación, así como inspecciones en instalaciones estratégicas, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Tapachula y diversas centrales de autobuses. Las acciones forman parte del Plan DN-III-E, protocolo de respuesta a emergencias y desastres naturales implementado por las Fuerzas Armadas para brindar auxilio a la población.