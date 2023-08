El ex funcionario federal volteó a ver a Rabelo Estrado, enojado y moviendo la cabeza de forma negativa, por haberlo sujetado. Después, el político tabasqueño continuó saludando a la gente y se alejó de la diputada federal de Morena.

Después del golpe, López Hernández y su esposa, Dea Isabel Estrada Rodríguez, regañaron a las personas que venían detrás de ellos y que frenaban su avance.

Al ser cuestionado al respecto, durante un mitin en Bahía de Banderas, Nayarit, el ex funcionario federal indicó que sólo reaccionó ante una posible caída.

”Evidentemente, me jalaron, casi me tiran. Me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme. Yo no me arrepiento de ello [...] Yo no uso seguridad. Aquí no hay un solo elemento de seguridad”, enfatizó.

Sin embargo, no fue la primera vez que López Hernández había recurrido a la violencia física en sus recorridos como aspirante. El domingo 9 de julio de 2023 acudió a Manzanillo, Colima, donde a su paso tomó a un hombre por el cuello y lo empujó, ya que aparentemente le estaba impidiendo el paso.