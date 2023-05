Doña Mary, como le llaman las familias de cariño, explicó lo difícil que era para ella estar ahí, frente a esta muerte, tomando la palabra por la gran familia de buscadores que no hallaba consuelo, comprometiéndose a seguir buscando a Tomás y a las más de ciento once mil personas que han sido desaparecidas en el país.

Fue en su primer caminar, en 2014, cuando fundó con otras 200 familias el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, en el que también participó su hermana Mayra. Gracias a ellos, en la zona norte de Guerrero se descubrió una gran cantidad de fosas y de cuerpos inhumados clandestinamente, lo que marcó el inicio de los colectivos de familias dedicadas a la búsqueda de enterramientos en todo el país.

Solo cuando se organizaron, contó Mayra en una entrevista, lograron que la entonces Procuraduría General de la República fuera al estado a tomarles muestras de ADN, para compararlas con sus propios hallazgos. Para entonces, el colectivo había encontrado más de 50 cuerpos y fragmentos en menos de dos meses.

María Herrera también se acercó a Mario a pedirle ayuda para encontrar a Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, sus dos primeros hijos desaparecidos desde el 28 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez. Su hijo Juan Carlos había quedado impactado con la búsqueda masiva de fosas que se hacía en Iguala, Cocula y Huitzuco, por lo que llamó a Mario y lo invitó a formar parte de lo que después se llamarían las brigadas nacionales de búsqueda, una especie de escuela para familias de todo el País, en la que se enseñan métodos de rastreo de fosas. Desde el primer encuentro, en 2016, Mario se convirtió en maestro.

Mario encontró en Miguel, otro de los hermanos Trujillo, “un hermano del alma”. Ambos se complementaban: Mario lograba con su carisma que la gente llegara a él con información, y Miguel les hablaba hasta que conseguía los datos certeros del punto de búsqueda. Porque no es suficiente saber la zona donde se encuentra un enterramiento clandestino, hay que conocer también el punto en el que podría estar la fosa, con referencias claras, porque si no se tienen, el desgaste es mayúsculo y la desazón aún mayor. Es como buscar una aguja en un pajar.

Simón Carranza, un albañil de Cocula, completó la tríada y les enseñó a leer la tierra. De origen rural, Simón buscaba de niño con su padre figurillas prehispánicas enterradas para venderlas y sobrevivir. Él les habló del color de la tierra, de los hundimientos del terreno, del trabajo de observación que implica buscar.

Una vez ubicado el punto de interés de la fosa, Mario entendió que necesitaban herramientas nuevas para una tarea inédita, y colaboró en el diseño de una varilla “fuerte y delgada pero más liviana que una barreta”, como él mismo lo explicaba, que les permitiera buscar más allá de un metro de profundidad sin tener que cavar.

La varilla se volvió un símbolo de las familias en búsqueda, pero no deja de ser una herramienta. Aunque la autoridad la incorporó en sus propias salidas a campo, no sirve si previamente no se tiene la información que guíe al buscador hasta un sitio preciso. La varilla, sin la información que las familias cosechan, no encuentra restos. Ese trabajo invisible que Mario supo hacer tan bien y que compartió con Miguel y Simón, hace la diferencia entre la búsqueda de las familias y la que lleva a cabo la autoridad.