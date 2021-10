MÉXICO._ Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron este viernes, durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), el fin de la Iniciativa Mérida y el comienzo de un nuevo plan conjunto llamado Entendimiento Bicentenario.

"Después de 13 años de la Iniciativa Mérida, ha llegado el momento de una nueva aproximación a nuestra cooperación en materia de seguridad", dijo al comienzo de la reunión llevada a cabo en la sede de la Cancillería de México, el secretario del Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acompañado de su homólogo mexicano.

"Tenemos que hacer más que desarticular las organizaciones de estupefacientes, de tráfico de personas, reforzar las fronteras y puertos, también erradicar la impunidad y hacer responsables a aquellos que abusan los derechos humanos y abordar los temas de salud pública como la adicción", comentó el funcionario estadounidense.

"Estos son temas de seguridad nacional, temas de fuerza del orden y también de justicia, porque apoyar el Estado de Derecho, combatir la corrupción, promover los derechos humanos, todo esto es nuestro trabajo", abundó el secretario de Estado de EU.

"Se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario [...] No es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad, una alianza tiene otro nivel cualitativo que es distinto a un acuerdo de cooperación", precisó, por su parte, el canciller mexicano.

"Entonces en una alianza tenemos un solo objetivo, tenemos confianza, nos respetamos y fijamos las bases de cómo vamos a trabajar. Lo que anima este entendimiento en primer lugar es el respeto mutuo, el respeto al ámbito de cada cual, el respeto a nuestra soberanía, a la soberanía de Estados Unidos", destacó Ebrard Casaubón.

"LAMENTABLE QUE NO NOS ENTENDIÉRAMOS", DICE AMLO A FUNCIONARIOS DE EU

Al inicio del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que sería "lamentable" que no hubiera un entendimiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

"Nos tenemos que entender, acabo de terminar un libro y ahí expreso de que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable de que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y Gobiernos", indicó el mandatario nacional.

"Estamos nosotros en esa disposición de cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías", expresó el político tabasqueño, a funcionarios estadounidenses, con quienes desayuna en el Salón Leona Vicario del Palacio Nacional.

"Yo considero que vamos a poder juntos entrar a una etapa nueva de relaciones, estamos llevando a cabo una transformación pacifica que consiste básicamente en desterrar la corrupción que era el principal problema de México", expuso el presidente mexicano.

El titular del Poder Ejecutivo federal hizo un recuento de la historia de México, y aunque dijo que en diversos momentos hubo desencuentros con Estados Unidos, la realidad es que hoy hay 38 millones de mexicanos en dicho país y hay una frontera común de 3 mil 180 kilómetros.

López Obrador también extendió una invitación para que su homólogo estadounidense visite México.

"Mucho gusto estar aquí, un saludo muy afectuoso para el presidente [Joseph] Biden y la invitación para que cuando él pueda nos visite", dijo el mandatario mexicano.

En este primer encuentro, participan, por parte de México, además del canciller; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (SEGOB); Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA); el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (SEMAR).

Así como el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Además del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Mientras que la delegación estadounidense esta compuesta por los secretarios de Estado, Antony Blinken; de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el fiscal general Merrick Garland; el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols; el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González; así como el embajador de Estados Unidos en México, KenSalazar.<

EU BUSCA PRESERVAR ‘BENEFICIOS’ DE INICIATIVA MÉRIDA PARA MÉXICO: DEPARTAMENTO DE ESTADO

En ocasiones llamada Plan Mérida, la Iniciativa es un tratado internacional firmado por los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa, de México, y George W. Bush, de Estados Unidos, el 13 de marzo de 2007.

A través de este instrumento, el Congreso estadounidense había destinado un total de 2 mil 300 millones de dólares (hasta finales del 2016) para apoyar a las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con recursos, equipos, tecnología, inteligencia y formación.

Entre 2014 y 2018, el 80 por ciento del dinero aportado fue dirigido para el fortalecimiento del Estado de Derecho, los derechos humanos y los esfuerzos contra el narcotráfico, así lo señala el Informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, publicado en diciembre del 2020.

Sin embargo, en 2015, Estados Unidos bloqueó la porción de fondos de la Iniciativa Mérida por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México.