La alianza “Va Por México” -que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)-, fijó como fecha el 26 de junio de 2023, para dar a conocer el método para elegir el perfil que encabezará su candidatura a la Presidencia de la República en 2024.

Asimismo, en conferencia de prensa, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés Mendoza y Jesus Zambrano Grijalva -dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, respectivamente-, también cerraron las llamadas “corcholatas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser candidatos de la coalición en caso de un desacuerdo con Morena.

“Que ni se le vaya ocurrir al Presidente López Obrador fingir un pleito con alguna de sus ‘corcholatas’ y querérnosla mandar como candidato de la oposición. Lo decimos con claridad, ninguna de las ‘corcholatas’ será candidato de la coalición ‘Va por México’. Tenemos con qué y tenemos con quienes, y sabemos para qué y con esas convicciones es que vamos a construir”, expresó Cortés Mendoza.

Además, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, anunció que los tres partidos que conforman la alianza “Va Por México”, reinstalarán a partir del 5 de junio de 2023, las mesas de trabajo entre líderes partidistas y la sociedad civil, con el objetivo de buscar la mejor manera de hallar el mejor perfil, que hiciera frente a Morena.

“Hemos acordado que de la mano con la sociedad civil construiremos un método y proceso que nos permita la candidatura más competitiva y nos hemos puesto como fecha lunes 26 de junio, fecha máxima para informar el método, que será incluyente y que una a los que ven que el País va de mal en peor”, explicó Cortés Mendoza.

“La coalición ‘Va por México’ es potente y es buena para el país. Los tres dirigentes hemos venido platicando y hoy mismo reinstalaremos la mesa de trabajo con diversos actores de la sociedad porque queremos construir la coalición más potente y competitiva”, agregó el político michoacano.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD dijo que el método de selección del perfil que abandería a “Va por México” en 2024, debería ser democrático, abierto, participativo e inclusivo, tanto con perfiles políticos, ciudadanos, así como con organizaciones sociales y activistas.

“Empezaremos ya, de inmediato, con esta línea y acercamientos con todos los sectores de la sociedad. Nos vamos a ir de la mano con ellos para sacar la mejor candidatura”, anunció Zambrano Grijalva, quien aclaró que “ninguna ‘corcholata’ que haya sido desechada de allá [Morena], va a caber en la alianza, no andamos a la caza de candidatos”.

Aunque se dijeron abiertos a establecer mesas de diálogo con otras fuerzas políticas, los tres dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, acusaron al partido Movimiento Ciudadano (MC) de hacer el “juego sucio” a Morena, al no participar en la elección de Coahuila y Estado de México en 2023 y atacar a la alianza “Va por México” días antes de la jornada electoral del 4 de junio del presente año.

“Movimiento Ciudadano, que no compitió al gobierno, sí compitió para diputados locales en Coahuila y ¿saben cuántos votos obtuvo?: el 2 por ciento. Es patética la actitud de Movimiento Ciudadano, no se quieren sumar y aparte de no sumar, atacan a la oposición”, criticó el ex gobernador de Campeche, también conocido como “Alito”.