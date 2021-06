Afirman que Emma Coronel se declarará culpable de narco y de ayudar a ‘El Chapo’ a fugarse

MÉXICO._ Alan Feuer, periodista que cubrió el juicio contra Joaquín “el Chapo” Guzmán en Broooklyn, dice este martes en The New York Times que la esposa del capo mexicano, Emma Coronel Aispuro, se declarará culpable esta semana de los cargos de ayudar a administrar el imperio multimillonario y luego, después de uno de sus arrestos, a escapar de una prisión mexicana de alta seguridad.

Feuer cita a una persona familiarizada con el caso. Dice que Aispuro, de 31 años, comparecerá el jueves por la mañana en el Tribunal Federal de Distrito en Washington para declararse culpable.

Detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington, la esposa de “El Chapo” estuvo bajo una investigación de casi dos años por parte de agentes de Estados Unidos.

Guzmán fue condenado en 2019 en un juicio federal en Brooklyn y ahora cumple cadena perpetua en la llamado prisión “Supermax” en Colorado, la más segura de Estados Unidos.

“Coronel, su tercera o posiblemente cuarta esposa permaneció libre incluso después de que un jurado lo declaró culpable, viajando entre Estados Unidos y México hasta su propio arresto, dice Feuer.

“Cuando fue puesta bajo custodia por el FBI hubo una intensa especulación sobre si Aispuro, una ciudadana con doble ciudadanía estadounidense y mexicana, buscaría ofrecer al Gobierno información sobre los aliados, parientes y socios comerciales de su esposo a cambio de una sentencia más leve. Pero su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige que coopere con las autoridades estadounidenses”, dijo a The New York Times la persona familiarizada con el caso.