Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) protestaron por la detención de tres sus compañeros, a quienes las autoridades los señalan por la muerte de 39 migrantes durante un incendio en el interior de un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con un reporte de La Verdad de Juárez, los elementos del instituto exigen que las investigaciones del incendio vayan contra los mandos superiores.

Además, aseguraron que trabajan en condiciones complejas, con estaciones saturadas y sin medidas de seguridad.

Dalia Collazo, hermana de Rodolfo Collazo, uno de los agentes de migración detenidos, dijo al medio que su familiar estaba en turno, pero que había salido a llevar a dos niños a instalaciones del DIF local y que cuando volvió el incendio ya había consumido al edificio.

“A él lo mandaron al DIF antes de que pasara, el fue a llevar a dos niños al DIF, entonces cuando él regresa ya está todo el desastre. Él intenta ayudar pero ya no pudo, ya no pudo entrar”, dijo la mujer.

Incluso, aseguró que las autoridades lo mandaron llamar para volver a dar su declaración por los hechos, pero que ya no lo dejaron salir.

“Lo escondieron de nosotros porque no sabíamos dónde estaba, cuando lo conseguimos nos dijeron ‘está declarando, no está detenido’, pero no lo dejaron salir. No es culpable, si hay alguna persona que ayudaba a los migrantes era él y pueden preguntarle a sus compañeros”, insistió su familiar.

Esta tarde, el gobierno federal informó que hay 5 personas detenidas por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 personas, quienes fueron encerradas pese al siniestro.

Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se lograron emitir 6 órdenes de aprehensión, de las cuales 5 ya fueron ejecutadas.