Expuso que aún hay personas fallecidas que no han sido identificadas, por lo que pidió esperar para ajustar las cifras. Además, dijo, también hay heridos que tampoco han sido identificadas y están graves.

“Se han solicitado datos al IMSS, ISSSTE y Hospital General de Ciudad Juárez para completar las listas”, expuso Rosa Icela Rodríguez al señalar que los migrantes que estaban en el lugar fue porque un grupo de vecinos los acusó de que los agredían, pero añadió que todo está en proceso de investigación.

La empresa de seguridad privada ya no podrá dar más servicio en México, afirmó la Secretaria Rodríguez.

Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, solicitó las primeras cuatro órdenes de aprehensión, contra un número igual de personas, por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Detalló que una de las órdenes solicitadas es contra el migrante que inició el fuego en la instalación del Instituto Nacional de Migración (INM).

La Fiscal Especial en Materia de Derechos Humanos de la FGR detalló que alrededor de las 8:30 horas del día lunes, personas migrantes juntaron colchonetas y las apilaron y minutos después les prendieron fuego. Ellos protestaban por algunas inconformidades.

Explicó que luego que se inició el fuego, “ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro dentro. Momentos después llegaron al lugar bomberos, Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional”.

La Fiscal Especial detalló que, según los testimonios, migrantes dentro del lugar tenían el temor de ser deportados y un grupo pequeño comenzó a apilar colchones para prender el fuego, aunque les faltan tomar declaraciones a los heridos.

¿Quién ordenó que encerraran a los migrantes a pesar de que había fuego?, le preguntó un reportero.

“Es parte de la investigación revisar por qué no hubo un protocolo en materia de protección civil, pero también las decisiones del lugar de salvar las vidas y de no ser capaz de abrir una reja. La investigación se centra en quién no permitió salvar esas vidas”, explicó la titular de la SSPC.

Al ser cuestionada sobre la veracidad del video difundido ayer en Twitter, de apenas 32 segundos de duración, donde muestra cómo los migrantes estaban dentro de la celda manifestándose y luego comienza a verse el fuego, la funcionaria de la FGR confirmó que la grabación fue tomada por una de las cámaras de seguridad del centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) y forma parte de la carpeta de investigación.

En las imágenes se observan a algunos hombres detrás de las rajas que patean la cerradura en un intento por abrir; mientras que se ve a personal del INM caminar, sin voltear a ver a los migrantes.

Uno de los elementos del INM se acerca a lo que parece una puerta del lado derecho de la toma y forcejea. Sin embargo, no logra abrirla. Finalmente salen de la toma y el humo abarca toda la zona.

El fuego comenzó el lunes por la noche en unas instalaciones de la agencia migratoria mexicana junto a la frontera con El Paso, en una zona de dormitorios donde “estaba alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica”.

