MÉXICO._ Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato de Morena y de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL) a la gubernatura de Sonora, negó que en su carrera política haya escondido “algo de su patrimonio”.

“Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio porque me lo he ganado con mi legítimo trabajo”, señaló, a través de un comunicado, el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -desde el 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 30 de octubre de 2020-, durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el ex funcionario federal reconoció que su esposa y sus dos hijos son accionistas de Inmobiliaria Alta Sierra, S.A. de C.V. y que él también fue parte de esta empresa.

Asimismo, el candidato confirmó que los registros públicos avalan su participación como administrador único de Inmobiliaria Alta Sierra y que desde dicha posición fue el encargado de comprar las propiedades que están a nombre de la empresa.

Aunado a ello, Durazo Montaño presumió que es el único candidato a la gubernatura de Sonora que ha presentado la declaración 3de3 ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la organización no gubernamental Transparencia Mexicana.

El jueves se conoció que Durazo Montaño, ex titular de la SSPC Federal y actual candidato por la Gubernatura de Sonora por el partido Morena, ocultó un total de 9 propiedades en su declaración 3de3 (patrimonial, de intereses y comprobante de pago de impuestos).

Así lo reveló un reportaje titulado ‘Durazo bienes raíces’, firmado por el periodista Mario Gutiérrez Vega, difundido durante el programa ‘Loret Capítulo 45’, y transmitido en el canal de la plataforma YouTube, del medio digital LatinUS.

Todo bajo una empresa fachada -Inmobiliaria Alta Sierra, S.A. de C.V., en la que puso como accionistas a su esposa y a sus hijos, y en las que Durazo Montaño se desempeñó como administrador único, justo cuando se dieron la mayoría de las compras. Los bienes inmuebles -que están distribuidos en México y en el Condado de Pima, Tucson, Arizona, Estados Unidos- tienen un valor en conjunto de 214 millones de pesos (mdp).

El ex funcionario federal y también ex secretario particular del ex presidente Vicente Fox Quesada, ocultó ser propietario de un rancho de mil hectáreas llamado ‘El Alamito’, ubicado en Agua Prieta, Sonora, comprado en 2012 por un millón de pesos y que hoy valdría al menos 55 millones de pesos.

Así como una casa en la playa ubicada en Bahía de Kino, frente al Mar de Cortés, que el político compró en 2012, en 2 millones de pesos, a Amado Carrillo Barragán, hijo del capo sinaloense Amado Carrillo Fuentes, alias ‘El Señor de los Cielos’, mientras Durazo Montaño era coordinador de la segunda precampaña presidencial de López Obrador.

Además de un edificio en Hermosillo -la capital sonorense-, donde se encuentra una oficina que renta a la Secretaría de Seguridad Pública estatal por un mdp anuales; y una casa en Tucson, que está valuada en casi 348 mil dólares o el equivalente a 7 millones de pesos mexicanos, entre otros bienes inmuebles.

Según consta en las actas que constan en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, María del Rocío Chávez Murillo, así como Alfonso y María del Mar Durazo Chávez -esposa e hijos del ex funcionario federal, respectivamente-, fungen como accionistas de la empresa.

Mientras que Durazo Montaño fungió como administrador único de dicha compañía, del 2010 al 7 de diciembre del 2016, mientras se desempañaba como diputado federal, coordinador estatal de la segunda campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y dirigente de Morena en Sonora. Pero al año siguiente, en 2017, recibió un poder general para representar a la Inmobiliaria Alta Sierra, S.A. de C.V.

En su declaración 3de3 entregada el 15 de junio del 2018, Durazo Montaño reconoció como propias, dos cuentas bancarias que están a nombre de la citada empresa fachada, de la que son accionistas su esposa e hijos, y cuyas propiedades se adquirieron entre 1994 y 2016.

ALFONSO DURAZO PRESENTA SU DECLARACIÓN 3DE3 POR 29.5 MDP

El candidato a Gobernador de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora”, Alfonso Durazo Montaño, presentó, el 19 de mayo su declaración patrimonial en la Iniciativa 3de3 por Integridad Sonora, en la que declara bienes con un valor en conjunto de 29 millones 575 mil 349 pesos a valor actual.

Entre lo reportado por el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, están dos casas, una con un valor de 428 mil pesos, la cual adquirió en octubre de 1995, que en la actualidad valdría tres millones 155 mil 904 pesos.

La otra casa fue adquirida por el ex funcionario federal el 3 de noviembre del 2003, comprada en 3 millones 200 mil pesos o 6 millones 559 mil 138 pesos de ahora. Asimismo, el candidato reportó la compra al contado de un edificio, con un valor de 6 millones de pesos y que compró a Martha Esther Cázares Campa, en diciembre del 2020.

Además, el candidato de Morena y de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), compró, el 29 de septiembre del 2010, un departamento con un valor de 7 millones de pesos, o 10 millones 657 mil 339 pesos de valor actual.

Durazo Montaño también declaró la permuta de un local comercial, por un valor de 850 mil pesos, por parte de la institución financiera BBVA Bancomer, y que adquirió el 14 de mayo de 2003, mismo que ahora valdría un millón 742 mil 271 pesos.

Aunado a ello, el ex funcionario federal declaró que recibió por herencia de su madre, María del Refugio Murillo, un local comercial con un valor de 150 mil pesos, del cual es propietario desde el 21 de diciembre del 2012, y que en la actualidad está valuado en 210 mil 697 pesos.

A pesar de tener varios bienes inmuebles, Durazo Montaño afirmó no poseer vehículo, pero sí reportó menajes de casa, muebles y electrodomésticos, con un valor en conjunto de un millón de pesos. Por último, también declaró tener joyería diversa, que pagó al contado, con un costo total de 250 mil pesos.

La suma de los valores de esas propiedades calculados a valor actual, conforme a la tasa de inflación promedio en los años en que el candidato reporta las operaciones de compraventa o de adquisición, es de 29 millones 575 mil 349 pesos.

La iniciativa 3 de 3 por la Integridad de Sonora es promovida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la organización no gubernamental Transparencia Mexicana.

“Felicito esta iniciativa 3de3 por la integridad de Sonora. Estos ejercicios son muy importantes, pues obligan a la transparencia y congruencia entre quienes buscamos ocupar un puesto público. Por mi parte, siempre lo he dicho, la transparencia y honestidad ha sido pilar en mi formación”, comentó Durazo Montaño, de 66 años de edad.

En enero pasado, el ex funcionario federal firmó el Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública, en el cual autorizó a cualquier autoridad competente a revisar, sin necesidad de autorización previa, las fuentes de origen de sus ingresos y recursos económicos, fondos en cuentas bancarias y toda actividad empresarial o profesional.