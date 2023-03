El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que este miércoles o jueves se publicará en el Diario Oficial de la Federación el llamado “Plan B” en materia electoral, de artículos aprobados por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

En la reforma están incluidos la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (LEGIPE), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Comunicación Social.

Dijo desconocer las razones por las cuales había tardado tanto en publicarse dichas leyes en el DOF, pero que el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, le informó que se haría el 1 o 2 de marzo de 2023.

“Me informó el Secretario de Gobernación que hoy por la tarde, o a más tardar mañana ya se publica la reforma electoral”, apuntó.

Por otro lado, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió el martes que la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena, es “demencial”, ya que generaría graves riesgos en las próximas elecciones.

El titular del órgano constitucional autónomo aseguró que los mexicanos debían unirse a la batalla colectiva en defensa del sistema democrático actual, porque, de lo contrario, las elecciones se convertirían en un problema.

El consejero del INE dijo lo anterior ante miembros de la The American Society of Mexico, una organización comunitaria y sin fines de lucro para la comunidad estadounidense que vive en México, establecida el 26 de agosto de 1942, por George S. Messersmith, entonces titular de la Embajada de Estados Unidos en la República Mexicana.

“Cuando las democracias mueren tiene dos responsables: aquel que ataca, destruye la democracia, con un propósito político, pero también hay otro responsable, aquellos que pasivamente vieron como la democracia era atacada y finalmente aniquilada, es decir la pasividad, la indolencia de los ciudadanos que ven cómo su democracia se agota y no hace nada, es también responsabilidad en la muerte de las democracias”, dijo Córdova Vianello.

Asimismo, el presidente del INE consideró que en México existía una sociedad dispuesta defender algo que le pertenece, como son las reglas democráticas de acceso al poder, por lo que recordó que podían ampararse como ciudadanos, ante los impactos de la nueva legislación, que estaba por publicarse.

“Las elecciones como hace 35 años van a volver a ser un problema que se va a sumar a los problemas de pobreza, desigualdad, impunidad, corrupción y violencia que hoy nos aquejan. No queremos un problema donde no lo tenemos. Entonces digo: no permitamos que en México la democracia se nos agote por no hacer nada”, indicó Córdova Vianello.

El presidente del INE detalló que el “Plan B” era una reforma disruptiva que iba en contra de todo lo construido en 35 años, que fue propuesta desde el poder, no desde la oposición, como solía ser, y que se aprobó por una “aplanadora legislativa” oficialista y sin consultar a expertos o a las autoridades electorales.

Sin mencionar directamente al Presidente López Obrador, el consejero electoral afirmó que si bien en la elección del 2006 hubo situaciones cuestionables, como la intervención indebida del Gobierno y sus funcionarios, uso de recursos públicos para favorecer a una fuerza política, dinero privado para la compra de publicidad, no existió un fraude.

“El fraude respecto del 2006, estoy convencido, es más un discurso público y político que algo probado. No hay fraudes y el voto es el que determina quién gana y quién pierde elecciones”, indicó Córdova Vianello, quien, sin embargo, aseguró que parte de lo que se corrigió para que no volviera a suceder, iba a regresar, provocando riesgos en la paz pública y gobernabilidad.

El consejero afirmó que un ejemplo de la pulcritud con la que trabaja el Instituto Nacional Electoral, fueron las elecciones de Tamaulipas, donde pese a su complejidad por el crimen organizado, se instaló el 100 por ciento de casillas.

Córdova Vianello confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertiría la nueva legislación, y afirmó que el primer logro era que el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán hubiera suspendido la aplicación de la Ley General de Comunicación Social en el Estado de México y Coahuila, ya que, según él, permitía la injerencia de funcionarios en la elección.

El consejero presidente indicó que la reforma provocó una confusión entre órganos del INE, al fusionar áreas, desaparecer y crear otras, lo que comprometía la organización electoral. Además, afirmó, que era una legislación personalizada, ya que destituía al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, y le daba poderes al titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, quien, acusó “se ha comportado con un sesgo político no menor”.

Además, Córdova Vianello dijo que el “Plan B” desmantelaría el Servicio Profesional Electoral, y provocaría el despido de miles de personas, además de que calificó como irreal que propusieran que en las zonas metropolitanas solo exista una oficina del INE.

“Es una reforma demencial. Es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple razón: abre la puerta a que las elecciones sean un problema, y no me refiero a que sean unas elecciones competidas sino a la organización de las elecciones”, apuntó el presidente del INE.

“Son tiempos de la Corte, claro que hay motivos para estar preocupados, sí está pasando algo muy grave, pero también tengo muchísima confianza en que la Corte es el ancla de estabilidad jurídica que puede y debe salvar el orden democrático”, finalizó Córdova Vianello.