AMLO anuncia que dosis de refuerzo contra Covid será universal

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacuna de refuerzo contra el coronavirus será universal.

“Ya lo estamos haciendo. Empezamos con adultos mayores de 60 años hacia delante y va a ser universal, y luego vamos con maestros, como comenzamos, pero va haber vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos las vacunas suficientes”, comentó el mandatario nacional.

“Está demostrado que lo que protege son las vacunas y que tenemos que buscar que todos se vacunen y que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que lamentablemente los que se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, un porcentaje considerable”, indicó el político tabasqueño.

“Entonces, los rezagados, los que están pensando, que ya no estén pensando y que se vacunen porque hay que protegernos y sí viene la vacuna de refuerzo”, dijo el Presidente, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Chihuahua, capital homónima de la misma entidad.

El titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que primero aplicarán la vacuna a los rezagados, después a los adultos mayores, los maestros y a quienes tienen enfermedades crónicas.

“Entonces, sí viene la vacuna para los maestros, el propósito es primero rezagados, porque estoy seguro que es en localidades del Municipio de Sierra de Chihuahua donde todavía no se han vacunado. Esto nos pasa en los lugares más apartados, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Entonces tenemos que llegar allá y vacunarlos a todos los rezagados”, insistió.

“Segundo, adultos mayores; tercero, los jóvenes que ya están vacunados de 15 a 17; quienes tienen una enfermedad crónica. Todos son prioritarios para la vacuna, pero va de acuerdo a un programa”, explicó López Obrador.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal apuntó que se han gastado más de 40 mil millones de pesos en la adquisición de las vacunas contra el Covid-19.

En el último informe sobre Covid-19 en México, la Secretaría de Salud (SSa) Federal detalló que dentro del programa de vacunación se han aplicado más de 135 millones de dosis, al sumar 454 mil 142 durante la última jornada.

De sus 126 millones de habitantes, 79.2 millones de adultos en el país tienen al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 86 por ciento del total de la población mayor de edad. De dicho total, el 83 por ciento (unos 65.63 millones) ha completado su esquema de vacunación.

El pasado 7 de diciembre, el Presidente López Obrador recibió la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca (en conjunto con la Universidad de Oxford).

Durante su conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo desde Zapopan, Jalisco, el titular del Poder Ejecutivo Federal encabezó el inicio de esta nueva etapa de la inmunización contra el SARS-CoV-2.

“No me dolió. Ojalá no haya ninguna reacción”, expresó el mandatario nacional a la enfermera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), que le aplicó la dosis de refuerzo.

Además del político tabasqueño, también fueron inmunizados los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Salud (SSa), Jorge Alcocer Varela; de la Marina (SEMAR), Rafael Ojeda Durán; de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González; y, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, anunció que a partir de este día se iniciará la vacunación de refuerzo contra la Covid-19 para adultos mayores y la vacuna a aplicar será la de AstraZeneca.

“El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo de las vacunas para adultos mayores de 60 años y más. Estas personas serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional, no es un segundo esquema”, expresó el funcionario federal.

También aclaró que sin importar cuál fue el esquema de vacunación previo, a todos los adultos mayores se les inyectará el fármaco de AstraZeneca, aunque especificó que para recibir esta dosis deben haber transcurrido seis meses desde la última inyección.

“La dosis adicional que compone al refuerzo ya sea segunda para esquemas de una sola dosis como Cansino y Johnson & Johnson, o tercera para el resto de las vacunas puede ser con otras vacunas o con la vacuna que originalmente se usó para el esquema”, dijo el subsecretario.

Además, López-Gatell Ramírez detalló que para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna no es necesario un registro previo, sólo se debe contar con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o algún documento para comprobar la edad respectiva.

“Hoy inicia en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán la vacunación de refuerzo contra #Covid19 a personas adultas mayores de 60 años. Esta decisión se toma con base en las recomendaciones técnicas de la @WHO [Organización Mundial de la Salud]”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social Twitter.

“Las personas recibirán una sola dosis de la vacuna AstraZeneca independientemente de cuál fue su esquema de vacunación. Comenzaremos con quienes fueron vacunados antes de junio de 2021; las personas que se vacunaron después de esa fecha deben esperar seis meses”, tuiteó López-Gatell Ramírez.

“No se requiere registro previo. Únicamente deberán presentar identificación oficial que acredite su edad. En cada entidad la Brigada Correcaminos anunciará los lugares y fechas específicas de aplicación de dosis”, agregó el funcionario federal, quien dijo que no existe evidencia para aplicar refuerzos de forma generalizada, por lo que se priorizará el avance en la cobertura de los que no cuentan con una dosis o no han completado el esquema.

El subsecretario de Salud Federal detalló cinco consideraciones para llevar a cabo esta dosis de refuerzo en adultos mayores:

1. El refuerzo debe aplicarse a grupos poblacionales más vulnerables, como los adultos mayores.

2. No hay evidencia concluyente sobre su aplicación generalizada cuando ya se aplicó un esquema completo.

3. Priorizar el avance de la cobertura de esquemas primarios, y completar dichos esquemas.

4. Evitar refuerzos generalizados cuando hay grupos de poblaciones descubiertos de la inmunización.