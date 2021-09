“Lo voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país”, completó.

En su cuenta de Twitter, Ordaz Coppel no ha hecho alusión ni a propuesta de López Obrador ni a la advertencia del líder priista, en cambio, tiene una serie de publicaciones en las que hace alusión a la reciente visita de López Obrador a Sinaloa.

EL FANTASMA DE ULISES RUIZ

Apenas el 10 de septiembre, la dirigencia priista notificó de su expulsión al ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por actos que pretendían provocar divisiones en el partido, atentar contra la unidad ideológica y realizar actos para desprestigiar a su dirigencia.

Tras conocer su expulsión, el mandatario anunció que acudiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar la decisión, al considerar que fue una represalia por exigir que se rindan cuentas de los recursos que ha recibido el partido y también por los malos resultados en las elecciones intermedias del 6 de junio.

“Es claro la orden que ya dio ‘Alito’, no hay tamaño, no hay quien se le pueda imponer o decirle que no tiene la razón, porque si no los quita. Yo los entiendo, son compañeros del partido, tienen miedo a perder sus chambas, entonces vamos a esperar eso, a seguir el procedimiento, yo creo que en 15 o 20 días estará la resolución de expulsión, entonces ya entraremos al tribunal”, señaló Ulises Ruiz.