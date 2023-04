El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Guadalupe Taddei Zavala haya sido elegida, por insaculación, la madrugada del 31 de marzo de 2023, como la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que, según afirmó el político tabasqueño, es una mujer honesta y experimentada, incapaz de actuar como el titular saliente del órgano constitucional autónomo, Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que la familia de Taddei Zavala era de gente progresista, demócrata y honesta. Asimismo, avaló el uso de la tómbola para elegir a los nuevos consejeros del INE y celebró que no se diera un acuerdo “como los de antes”, en que cada partido se repartía una posición.

“Porque es una mujer experimentada, vean su trayectoria, ¿no puedes poner ahí quién es la señora, la joven Taddei? No la conozco, eh, conozco a su familia, eso sí [...] Y sí son gentes progresistas y demócratas y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo que defiende [el diario] Reforma. Porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos”, indicó el Presidente.

“¿Pero no se cae en lo mismo presidente?”, le preguntó un reportero. “No, no, no, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo [Lorenzo Córdova Vianello], es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso [de la Unión] y por si fuese poco, es producto de un sorteo”, respondió el mandatario nacional.

“28 años. ¿Eso tenía cuando lo nombraron al que se va? ¿Lorenzo Córdova tenía 28 años de experiencia cuando lo nombraron? Era comentarista del programa de Carmen Aristegui [Flores]”, ironizó el político tabasqueño, en referencia a experiencia de Taddei Zavala.

“Celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo, porque habían 20 candidatos mujeres y hombres y quedaron cuatro y fue mediante insaculación”, aceptó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Lo veo bien y como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos. Esta [la insaculación] es una manera más democrática de elegir, en la antigua Grecia se usaba este método, era parte de la democracia”, insistió López Obrador.

“Y los que se van, ya la gente va a juzgarlos, como los tiene que juzgar a todos, mi opinión la conocen, no tiene caso seguir hablando de lo mismo [...] Y lo otro, los billullos, el dinero, tanto para los partidos como para la élite dorada del INE, del Tribunal Electoral, que como hemos visto, ganan sueldos elevadísimos, más que el presidente”, criticó el político tabasqueño.

“Ahora que se van los consejeros, se llevan 10 millones cada uno, que aparte de la liquidación a los que tiene derecho cada trabajador, ellos van a recibir más porque es mayor el sueldo, pero de todas maneras eso se queda corto si se compara con el seguro que tienen de separación, seguro de separación o retiro, se llama seguro de separación individualizada”, afirmó el presidente.

“Mi opinión ya la conocen, no tiene caso de hablar de lo mismo; siento que se mintió mucho a los ciudadanos; se engañó con las reformas, se le dio información falsa de que se quería afectar la democracia, de que el INE no se tocaba, cuando lo que se buscaba y debe seguir planteando es que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones”, abundó.

¿QUIÉN ES GUADALUPE TADDEI ZAVALA?

Guadalupe Taddei Zavala es ex presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) y ex presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora), del 01 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021.

Es madre de Luis Rogelio Piñeda Taddei, actual director general del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso sonorense. Asimismo, es tía del director de Pablo Daniel Taddei Arriola, director general de Litio para México, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, quien a su vez es hijo de Jorge Taddei Bringas, delegado estatal en Sonora de Programas para el Desarrollo, cargo desde el que manda sobre los Servidores de la Nación del Gobierno Federal en dicha entidad.

También es tía de la diputada local sonorense de Morena, Ivana Celeste Taddei Arriola, y de Jorge Carlos Taddei, ex director regional en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP). Jorge Francisco Piñeda Taddei, otro de sus sobrinos, es encargado desde enero de 2023, de la nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora.

León Fernando Piñeda Taddei, también su sobrino, es secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa estatal, desde diciembre de 2022. Otro sobrino más, Luis Alonso Taddei Torres, es director de Estudios y Proyectos en el Instituto Sonorense de la Juventud, desde octubre de 2022.

Además, Álvaro Bracamonte Sierra, cuñado de Jorge Taddei Bringas, es titular de la Secretaría de Gobierno en la Administración estatal de Alfonso Durazo Montaño.

DIPUTADOS ELIGEN A 4 NUEVOS CONSEJEROS DEL INE, POR INSACULACIÓN

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, así como los consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, concluirán sus funciones el 3 de abril de 2023.

En sesión ordinaria, los legisladores de San Lázaro eligieron a los cuatro nuevos consejeros del INE, incluida la Presidencia del Consejo General, para un periodo de nueve años. Fue la primera vez en la historia de México que los partidos políticos eligieron a los integrantes de dichos cargos por medio de la insaculación.

Después de las 02:30 horas del 31 de marzo de 2023, Guadalupe Taddei Zavala se convirtió en la primera mujer en presidir el INE. En la quinta también se encontraban Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Bertha María Alcalde Luján, todas cercanas a la llamada “cuarta transformación”.

Anteriormente, el primer consejero electo por insaculación fue Jorge Montaño Ventura, Fiscal de Delitos Electorales de Tabasco, ex magistrado y ex consejero electoral estatal tabasqueño. Diego Forcada Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Netzaí Sandoval Ballesteros y Bernardo Valle Monroy fueron los otros integrantes de la quinteta.

Rita Bell López Vences fue la segunda consejera electa en el sorteo. Se desempeñó como consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Su quinteta estaba integrada por Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández García y Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.

El último consejero electo fue Arturo Castillo Loza, de 44 años de edad, quien cuenta con una Maestría en Sociología y Psicología, además de que se desempeñaba como secretario de Estudio y Cuenta del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez. En la quinteta también estaban Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mega y Luigi Villegas Alarcón.

En el sorteo, cada quinteta tuvo dos secretarias escrutadoras. Una se encargó de escribir el nombre de los aspirantes y la otra de dar vuelta a la tómbola por lo menos 10 veces, posteriormente una de ellas entregó a Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el sobre con los datos de quien salió electo en la insaculación.

La sesión fue convocada por el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda, en punto de las 12:30 horas del 31 de marzo de 2023, pero se abrió hasta las 01:13 horas. En el quórum estuvieron presentes 489 diputados y diputadas. Previo a la realización del sorteo, cada grupo parlamentario tuvo un posicionamiento. La sesión concluyó a las 02:44 horas.

SE DESPIDEN CUATRO CONSEJEROS DEL INE, INCLUYENDO EL PRESIDENTE LORENZO CÓRDOVA

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, así como los consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, que concluirán sus funciones el 3 de abril de 2023, se despidieron del Consejo General, tras 11 y 9 años de ocupar dichos cargos, respectivamente.

Además, durante la última sesión extraordinaria a la que asisitó, con lágrimas, Edmundo Jacobo Molina, renunció tras 14 años en el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva del órgano constitucional autónomo.

Favela Herra aseguró que frente a las críticas y acusaciones, estaba el trabajo los 365 días del año, además de la sentencias en contra de todos los partidos, por lo que nadie podía decir que los consejeros del INE no fueron neutrales.

“Nos vamos cuatro personas, pero el INE seguirá adelante, y eso les tiene que quedar claro a la sociedad. Estoy segura que el INE enfrentará con éxito todos los retos y los desafíos que se le presenten, cuenta con personal profesional y comprometido”, señaló la consejera saliente.

Enseguida, su homólogo Ciro Murayama Rendón, ofreció disculpas por sus formas agudas, sarcásticas y duras, y lamentó que su salida se dé en medio de un ataque por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y su partido Morena.

“Los que se quedan saben de su misión, cumplir con la Constitución. La imparcialidad no será la suma de parcialidades”, apuntó Murayama Rendón, quien al agradecer a Córdova Vianello dijo: “compañero de trabajo, amigo de la vida, cámara de causa misión cumplida, volvemos a nuestra casa académica”.

“Espero dejar a esta institución más fuerte, más sólida, experimentada y con mayor confianza ciudadana. Les toca a ustedes compañeras y compañeros del INE continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia, garantía salvaguarda y recreación de la democracia, y nunca olviden que en esa causa no están solos [...] Larga vida al INE y a la democracia mexicana”, dijo, por su parte, Lorenzo Córdova Vianello.