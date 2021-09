MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, este jueves que exista militarización del país y afirmó que las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) son instituciones fundamentales para el pueblo de México.

“Se tiene que ir conociendo cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, porque se desconoce mucho de lo que hacen en beneficio del pueblo la Marina y la Defensa, muchísimo, son dos instituciones fundamentales para el pueblo de México y se desconocen muchas cosas”, dijo el mandatario nacional.

“Cómo le hubiésemos hecho sin el apoyo de Marina de la Defensa Nacional para distribuir más de 100 millones de dosis de vacunas, llevarlas a las comunidades más apartadas. Todo lo que son servicios médicos como hospitales de Marina y de la Defensa, ahora con la pandemia, todos quedaron abiertos al público con atención médica, medicamentos, vacunas gratuitas para todos”, insistió el político tabasqueño.

“¿A eso le llaman militarizar? Nuestro reconocimiento a los soldados que son pueblo uniformado, no olvidarlo, hay gente muy sensible porque es parte de nuestro pueblo, no es un Ejército de élite, es un Ejército que surge de abajo, siempre lo digo para que no se olvide. Los soldados son hijos de campesinos de obreros, de maestros, comerciantes”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente señaló que en ocasiones al platicar con empresarios les comenta “si sabían que el Ejército tenía ingenieros militares con capacidad constructiva de ninguna empresa, y no sabían”.

Según López Obrador, en las Fuerzas Armadas se ha encontrado “un tesoro, algo que no se conocía, todo un potencial para la transformación del país [...] son parte de las misiones que por ley le corresponden a la Sedena, apoyar el desarrollo de México”, finalizó el mandatario nacional