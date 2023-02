El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la salida de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del proyecto Mexicolectivo, asegurando que no incorporaba el tres veces candidato presidencial en el “grupo de moderados que en realidad son conservadores“, además de que reiteró que “estima” mucho a Cárdenas, por ser precursor del movimiento democrático que él encabeza en su Gobierno.

“Celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas. Y, como dice [Cárdenas Solórzano], que haya debate y lo va a seguir habiendo, pero que no quieran engañar al pueblo diciendo: hay una dictadura, una tiranía, no hay democracia”, señaló.

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan, pues, yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado”, indicó.

“Yo lo estimo mucho, además lo respeto, porque es precursor del movimiento democrático, nosotros llegamos a la Presidencia para lograr la Cuarta Transformación con el apoyo de millones de mexicanos, esto no es un asunto de un solo hombre, somos millones y fue un proceso que se fue dando durante el tiempo, se fue decantando”, puntualizó.

“Muchos se quedaron en el camino porque son mujeres y hombres de poca fe, yo me acuerdo que cuando el 2006 pues muchos se desencantaron, luego se volvieron a animar, pero en el 2012 muchos dijeron: no se va a poder, nunca se va a poder. Algunos se desencantaron, se deprimieron y otros siguieron”, mencionó.

“Es que de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados, que en realidad son conservadores, porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo, que los moderados no son más que conservadores más despiertos, más simuladores”, declaró.

“Me da mucho gusto porque no leí el documento, pero era una crítica exagerada, sin fundamento, porque están fuera de sí acerca del supuesto militarismo que prevalece en México [...] El general Cárdenas fue Presidente de México y no militarizó al País, ayudó a los campesinos, a los obreros, recuperó los bienes que Díaz había entregado a extranjeros, fue un Presidente popular, patriota y dos veces Secretario de la Defensa“, dijo.

“¿Entonces cuál militarismo? Politiquería y qué autoridad moral tienen los abajo firmantes si todos ellos fueron parte o cómplices de la corrupción o toleraron la corrupción que imperó en los últimos tiempos”, insistió.

“La gente está contenta, otros no, pero tampoco son nuestros enemigos, son nuestros adversarios y no vamos a imponer nada, convencer, persuadir y es de sabios cambiar de opinión, hay mucha gente, bueno, hasta empresarios que participaron en los fraudes porque aportaron dinero, participaron cuando la guerra sucia del 2006, me han ofrecido disculpas y lo valoro mucho”, enfatizó.