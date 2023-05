El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer los videos de cámaras de seguridad, captados a noche del 27 de marzo del presente año, del incendio registrado en la estación provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

La estación estaba ubicada junto al Puente Internacional Reforma, conocido también como Lerdo-Stanton, en Juárez, Chihuahua; el incendio provocó la muerte de 40 migrantes (6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano).y lesiones en 27 personas extranjeras más.

Anunció -tras ser informado por Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República-, que el INM respondió que la reserva de los videos del incendio fue a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Que fue la Fiscalía la que reservó el video, pero que hoy la Fiscalía lo da a conocer, para que no haya ningún problema [...] No soy partidario de que se oculte la información, no sé por qué lo hicieron, voy a preguntar, para que se permita toda la información. A veces los abogados lo hacen por el llamado debido proceso”, señaló López Obrador.

“Pero en estos casos, más trágicos y dolorosos, los usan nuestros adversarios, ustedes, por ejemplo, en El Universal, para golpearnos, responsabilizarnos de todo, pues no hay que dar motivo, no hay que ocultar las cosas, el que nada debe nada teme. Entonces voy a pedir que se dé un informe hoy sobre lo que me estás preguntando y por qué se guardó el video”, dijo.

López Obrador recordó que “se está haciendo la investigación” de los hechos, y que ya había detenidos. “Hay personas que están siendo procesadas, no sé exactamente cuántos ahora están ya en la cárcel, cuántos están siendo procesados”, indicó.

El mismo 29 de mayo de 2023, El Universal informó que, en respuesta a una solicitud de información, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración clasificó como reservados los videos del incendio, por cinco años, por lo que sería hasta el año 2028 que podrían ser vistos.

El INM argumentó que, pese a que el citado rotativo pidió una versión pública de los citados videos, su difusión podría poner en riesgo la vida de los elementos de dicho Instituto, así como personal de vigilancia, además como los migrantes extranjeros que estuvieron presentes en el incendio.

Sin embargo, horas después, la FGR respondió que no había recibido la solicitud de transparencia específica, además de que señaló que, al haber sido difundido por medios de comunicación y redes sociales, no existía inconveniente en dar a conocer los videos, ante cualquier petición que se realizara al respecto.

“El video corresponde a la carpeta de investigación que, en términos generales, debe mantenerse en secrecía por ministerio de la ley [...] La solicitud, por transparencia, sobre el video fue dirigida originalmente al propio Instituto Nacional de Migración”, señaló la institución de procuración de justicia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.