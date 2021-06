“Entonces tenemos que ir cuidando lo que decimos, manejar bien la geometría del lenguaje, poner las palabras porque ustedes están en su papel de preguntar y a ver si me ensarto. Si, así es. Si la ensartas, pierdes y si no la ensartas, ‘perdistes’ (sic). Es como caminar en la cuerda floja, pero eso es importante, el diálogo, el debate y vamos a seguir informando”, añadió.

“Va a ser beneficio para el pueblo porque nosotros convencemos, no imponemos, y saben una cosa, tenemos autoridad moral. Y pueden decir: ‘¿y eso qué?’, bueno, eso permite tener autoridad política”, insistió.

“Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo y yo me hago cargo de eso y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la Jefa de Gobierno a la que apoyo y respaldo”, abundó.

SLIM TIENE VOLUNTAD DE AYUDAR EN REHABILITACIÓN DE LÍNEA 12: AMLO

El presidente Obrador dijo el miércoles que el empresario Carlos Slim Helú está en la mejor voluntad de ayudar, lo más pronto posible, en la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

“Celebro que se avance en ese propósito, hay un dictamen, se integró una comisión de expertos, se está haciendo una revisión general, se va a profundizar en la revisión y la reconstrucción de la Línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas”, destacó el mandatario nacional.

“Hay voluntad de Carlos Slim, de todas las empresas, hay voluntad, deseos de ayudar y participar, eso lo celebro. Pero pues es un proceso, hay que terminar los dictámenes y ya en su momento la jefa de Gobierno va a informar”, agregó el presidente.

“Siempre he dicho que tengo diferencias, no crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social, ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que esperarán a que los estudios del accidente concluyan para comenzar los trabajos de reparación, con independencia del proceso judicial que sigue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para determinar responsabilidades de conformidad con la ley.

AMLO SE REÚNE CON SLIM Y SHEINBAUM EN PALACIO NACIONAL

Un día antes, el pasado 22 de junio, el presidente López Obrador sostuvo una reunión privada, en Palacio Nacional, con el empresario Carlos Slim Helú y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras una reunión que duró cerca de una hora, Sheinbaum Pardo salió a pie por la puerta de la calle Corregidora. Mientras que el magnate de origen libanés salió a bordo de su automóvil en el estacionamiento del Palacio Nacional.

El pasado 18 de junio, el presidente López Obrador dijo que la primera parte de los resultados del dictamen técnico realizado por la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), respecto al desplome de la infraestructura entre las estaciones Tezonco y Olivos, “es acertado”.

“Que es un buen primer análisis, un acercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente [...] Creo que la empresa que lo elaboró es seria y también ayer lo respaldaron especialistas en ingeniería de la [Universidad Nacional Autónoma de México] UNAM o coincidieron en que se habían cometido estas fallas”, agregó el mandatario nacional.

Por otra parte, López Obrador aseguró que el empresario Carlos Slim Helú -propietario del Grupo Carso- actúa de forma respetuosa e institucional y que el magnate está siempre en condiciones de llegar a acuerdos y “no juega a las vencidas como otros”.

Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), de Grupo Carso; Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Alston Company México, fueron las empresas que integraron el consorcio constructor de la Línea 12 del STC Metro.

“Yo quiero agradecerle mucho a los empresarios, entre otros empresarios importantes, Carlos Slim, que ha actuado de manera responsable, institucional [...] En el caso de Carlos Slim [...] hay un cambio importantísimo, tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida”, dijo el mandatario nacional.

“Porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, por la democracia, entonces hay empresarios importantes como Carlos Slim que entiende muy bien eso y es respetuoso de la institucionalidad”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.