MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes hablar de que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como el Instituto Nacional Electoral (INE), investigan a un total de 95 personajes “influyentes” (‘influencers’, en inglés) que, en plena veda electoral previa a los comicios del pasado 6 de junio, difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Pues ese es un asunto de la Fiscalía, que ellos lo resuelvan, no voy a opinar, ya hablé bastante de lo de las elecciones, dije de que fueron elecciones limpias, libres, que estoy satisfecho”, dijo el mandatario nacional.

“No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del partido conservador”, agregó el político tabasqueño.

“Ahora me da mucho gusto que cuando menos no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos”, celebró el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

El jueves, en un breve comunicado, la FGR señaló que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), ha recibido numerosas denuncias a través de sus sistemas de atención ciudadana, Fedenet y Fedetel.