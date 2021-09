MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la organización no gubernamental Sí por México, encabezada por el empresario Claudio X. González Guajardo, por no participar en la consulta de revocación de mandato y cuestionó si continuarán con la guerra sucia como método para atacarlo.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que el único medio democrático para dos posturas políticas encontradas es la consulta popular.

“¿Entonces, ¿qué tan demócratas son? ¿cómo quieren dirimir las diferencias?, si el mejor método es el método democrático? Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? Pues el pueblo, no [hay que] tenerle miedo al pueblo y que sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo”, dijo el mandatario nacional.

“Pero ahora dicen ‘no, porque se va a polarizar México si participamos en la revocación de mandato’. Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo y me quieren quitar?, ¿cuál es medio que van a utilizar?, ¿van a seguir con la guerra sucia?, ¿por qué no participan en la revocación del mandato? Si está muy mal el país y muy mal el Gobierno, pues la gente va a decir: ‘ya, a Palenque’”, indicó el político tabasqueño.