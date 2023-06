“Lamentablemente muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría, y también magistrados, ministros, no actúan con rectitud y con honestidad, en el caso de jueces esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal, se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípica”, dijo López Obrador.

“Nunca se había conocido un caso en la que la orden fuera dejarlo en libertad en una hora, creo que lo que se usaba también atípico eran 24 horas, lo más normal 72 horas, ya eso muestra que no es transparente el proceso legal, entonces en este caso, pues se presentó una denuncia”, recordó López Obrador.

“Y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público los que van a decidir y luego los jueces. Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo el tipo de cosas porque además son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad”, insistió.

“Por ejemplo, esta Juez ordena que se libere a un presunto homicida, considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora, así se da en otros asuntos”, subrayó el político tabasqueño.

“Porque, ‘a ver, te equivocaste, pero como soy juez y como mi propósito principal es hacer justicia y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional o que me expliques por qué me pones 100, si es 100Bis. Porque en este caso [el de ‘El Compla Playa’] es una bodega que estaba en el 100 y en el 100 Bis”, señaló.

“Por qué no ayuda, vamos a decir ‘está mal la averiguación’, pero estamos hablando de un delito grave, estamos hablando de homicidios. Cómo se va a utilizar eso se excusa, de pretexto”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.