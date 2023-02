Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina -llevado a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, López Obrador exigió a Calderón Hinojosa una explicación al pueblo de México, si sabía o no de las actividades ilícitas cometidas por García Luna durante su Administración.

Agregó que el ex funcionario federal también debe explicar cuál fue su relación con las autoridades estadounidenses, ya que “hasta fue premiado” por ellas. Asimismo, reprochó que en Estados Unidos no tuvieran conocimiento de las acciones de García Luna, sobre todo por la introducción ilegal de armamento, como parte del operativo conocido como “Rápido y Furioso”.

Apuntó que, “por el bien de México”, García Luna debía declarar si recibía órdenes de los ex mandatarios mexicanos -entonces militantes del Partido Acción Nacional (PAN)- e incluso si Fox Quesada y Calderón Hinojosa estaban al tanto de sus actividades ilícitas cuando estuvo al frente de la AFI y de la SSP Federal, respectivamente.

Andrés Manuel López Obrador sugirió, el 21 de febrero de 2023, a Genaro García Luna, ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) -dependendiente de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)-, así como Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal mexicana, testificar y aportar información respecto a su actuación durante las administraciones de los ex presidentes Vicente Fox Quesada -desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006- y de Felipe Calderón Hinojosa, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012.

“Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver. Se va por la tangente, por lo que ya sabemos. Aquí el fondo del asunto, lo que se omite, cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre por qué nombraste a García Luna y si sabías y no sabías. Sobre eso, es que queremos información. Eso es lo que queremos, esa es la explicación que estamos esperando”, señaló.

“Dijo [Calderón Hinojosa] que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico [...] Este estilo autoritario, querer enfrentar la violencia con violencia, es muy característico del pensamiento conservador”, añadió López Obrador, quien también subrayó el “cinismo” del ex Presidente, por defender su estrategia de seguridad “y llamarle valentía”.

“Eso es lo que él planteó pero eso ya lo sabemos, y ya sabemos también cómo fracaso esa estrategia porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país [...] Y así como Calderón piensan muchos, de que van a resolver la violencia con solo el uso de la fuerza. Nuestra estrategia es totalmente distinta, nosotros lo que sostenemos es que hay que combatir las causas que originan la pobreza”, agregó.

“Veníamos no de una crisis, de una decadencia. Lo de ayer de García Luna es parte de eso. Y ¿cómo se enfrenta una decadencia que no tiene que ver sólo con la seguridad, sino con todos los campos de la vida pública? Con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, de injusticia, de complicidades y privilegios”, añadió el presidente de la República.

“Ni García Luna, ni Felipe Calderón, y ni el presidente actual, no somos México. Somos representantes de un país. México es su pueblo, no equiparar. Eso está mal [...] Están enjuiciado a un funcionario de México, no es un juicio contra México”, agregó el mandatario nacional.