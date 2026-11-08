Buscan al Alcalde de Río Bravo y sus acompañantes tras probable privación de la libertad en SLP

El Gabinete de Seguridad federal informó que mantiene labores de investigación y búsqueda para localizar al Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y a sus acompañantes, ante la probable privación de su libertad en el municipio de Real de Catorce, San Luis Potosí.

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que trabajan en coordinación con corporaciones de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas para contribuir a la localización del Presidente Municipal y las personas que lo acompañaban.

Asimismo, indicaron que las instituciones federales mantienen colaboración permanente con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para apoyar en las investigaciones y esclarecer los hechos.