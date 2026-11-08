Buscan al Alcalde de Río Bravo y sus acompañantes tras probable privación de la libertad en SLP

El Gabinete de Seguridad federal informó que mantiene labores de investigación y búsqueda para localizar al Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y a sus acompañantes, ante la probable privación de su libertad en el municipio de Real de Catorce, San Luis Potosí.
A través de un comunicado, las autoridades señalaron que trabajan en coordinación con corporaciones de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas para contribuir a la localización del Presidente Municipal y las personas que lo acompañaban.
Asimismo, indicaron que las instituciones federales mantienen colaboración permanente con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para apoyar en las investigaciones y esclarecer los hechos.
El caso trascendió durante la noche del sábado, cuando comenzaron a difundirse reportes sobre la presunta privación de la libertad de Almaraz Maldonado y varios integrantes de su familia en Real de Catorce.
De acuerdo con las primeras versiones, los números de emergencia recibieron una llamada en la que se alertaba sobre el presunto secuestro del Alcalde y sus familiares.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrió la probable privación de la libertad ni han informado sobre la localización de las víctimas.