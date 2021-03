El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó este jueves, en sesión ordinaria virtual, cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero por Morena, por evitar entregar sus informes de gastos de precampaña, como lo establece el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

Con 9 votos a favor y 2 sufragios en contra, los consejeros electorales del INE avalaron aplicar al partido Morena una multa de 6 millones 573 mil 391 pesos, por no presentar el informe de gastos de la precampaña del ex Alcalde de Acapulco y tres veces candidato a Gobernador de Guerrero, de 64 años de edad.

El artículo 229 de la LGIPE establece que un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato.La propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.

No obstante que el Consejo General del INE votó a favor de cancelar la candidatura del senador con licencia, este anunció que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que dicha decisión sea revertida. Y de no ser así, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o ante organismos internacionales.

Este mismo 25 de marzo, en un acto de campaña en el municipio de Zihuatanejo, Salgado Macedonio advirtió que ni él ni el pueblo de Guerrero se quedarán con los brazos cruzados, además de que aseguró que no tendría que justificar gastos de precampaña, porque en su partido no hubo precandidatos.

”A mí me nombraron coordinador del Comité Estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato [...] El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar”, advirtió Salgado Macedonio, quien estuvo acompañado del dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña.

Asimismo, el candidato del partido Morena sostuvo que el pueblo de Guerrero ya decidió que él será el próximo Gobernador. Por su parte, Rodríguez Saldaña amagó con protestar en la sede del INE en la Ciudad de México, en caso de que se le quite la candidatura a Salgado Macedonio.

”No vamos a permitir que el INE vulnere la democracia en Guerrero y hacemos un llamado a los consejeros a respetar la voluntad del pueblo y la candidatura de Félix Salgado [...] No queremos trasladarnos de Guerrero a la Ciudad de México a las instalaciones del INE a exigir que nos respeten la democracia, pero si nos obligan nos vamos a movilizar”, expresó Rodríguez Saldaña.

Además, el dirigente estatal de Morena exigió a los consejeros del INE que fiscalicen los espectaculares que hay en muchos lugares de Guerrero, por parte de Mario Moreno Arcos, del candidato de la coalición de los partidos de la Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

El miércoles, por 3 votos contra 2, la Comisión de Fiscalización del INE determinó, en sesión privada, cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero por el partido Morena, por evitar entregar sus informes de gastos de precampaña.

Dicha Comisión está presidida por Adriana Favela Herrera y sus integrantes son los consejeros electorales Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón y Jaime Rivera Velázquez. Mientras que el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización es Carlos Alberto Morales Domínguez.

”Se sanciona a los ciudadanos Yair García Delgado, José Fernando Lacunza, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval, Luis Walton y Adela Román Ocampo con la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas, o en su caso la cancelación del registro, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero”, establecía el acuerdo.

Por ley, el INE está obligado a vigilar e investigar cuánto gastaron los precandidatos a las diversos cargos de elección popular. Sin embargo, el método de elección de candidatos de Morena, considera a sus aspirantes como “representantes de la Cuarta Transformación” en las diversas entidades.

“Amigas y amigos, Ante la información difundida por diversos medios de comunicación referente a una supuesta omisión de actos y gastos de precampaña, es necesario aclarar que mi partido MORENA nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno, más que el referente a la encuesta para definir a su Coordinador Estatal de los Comités de la Cuarta Transformación. Seguimos en la lucha. ¡Ánimo, hay toro!”, respondió Salgado Macedonio en su cuenta de Facebook, este 24 de marzo.