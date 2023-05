“Inicié este camino sin la mano de las instituciones. Jamás creí que llegaría este momento: 10 años caminando sola, 10 años de lucha. En este momento estoy cansada, pero también me siento contenta”, dijo Carmen al salir de la audiencia de sentencia realizada este jueves.

“Abrimos las puertas para que las juezas y jueces que vayan a castigar este tipo de violencia tan extrema se basen en esta sentencia” y no queden impunes estos ataques, declaró.

Al dar un mensaje, Carmen destacó la urgencia de castigar estos crímenes tan atroces como intentos de feminicidios y no solo como delitos de lesiones.

“Para mí, no solo estar viva es suficiente. Cuando la violencia machista y el ácido me arrebataron mi identidad y mi libertad humana, me dejó afectaciones físicas, psicológicas y psicosociales”, insistió.

Tras recapitular lo ocurrido con su caso a lo largo de una década, Carmen señaló que para las mujeres que fueron atacadas con sustancias químicas no es suficiente sobrevivir, puesto que necesitan más. “Queremos vidas, libres y gozosas”, dijo.