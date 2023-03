En sesión ordinaria, con 453 votos a favor, cero sufragios en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas, para castigar con hasta 22 años de prisión a personas que causen lesiones con ácido a una mujer.

El proyecto propuesto por la diputada Alma Anahí González Hernández, del grupo legislativo de Morena, pasará al Senado de la República para ser analizado y votado. El dictamen establece que aquel que lesione o utilice a una tercera persona para causar daño a otra, utilizando ácido o alguna sustancia similar, será sancionado con 7 a 15 años de prisión y con 300 a 700 días de multas.

Además, establece que si el sujeto causa lesiones que afecten la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, la pena se aumentará hasta en un tercio, en su mínimo y en su máximo. Asimismo, establece que si la víctima es una mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena aumentará hasta en una mitad, las sanciones establecidas en el dictamen.

También indica que “si la lesión o lesiones [causadas por ácidos] afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o afectan más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda”.

La reforma, también conocida como “Ley Malena”, fue aprobada por la Cámara de Diputados un mes después de que la saxofonista María Elena Ríos Ortiz exhortó al Congreso de la Unión y a los poderes legislativos locales, tipificar como tentativa de feminicidio la violencia con ácido ejercida contra las mujeres en el país.

A través de una solicitud de la plataforma digital Change, la saxofonista -quien es sobreviviente de un ataque con ácido en el estado de Oaxaca-, solicitó que se creara una ley a nivel nacional para que se garantizara la reposición del daño a las víctimas de dichas agresiones y se sancionara a los agresores.

Ríos Ortiz detalló que la ley debía de integrar el concepto de violencia ácida al Código Penal Federal, además de dar protección a mujeres y a mujeres trans, que se trabajara con perspectiva de género y que las dependencias como el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), brindaran apoyo a las víctimas de dichas agresiones.

PRESUNTO AUTOR MATERIAL DE ATAQUE CON ÁCIDO A SAXOFONISTA, SEGUIRÁ EN PRISIÓN, DETERMINA JUEZ

La jueza de control Martha Santiago Sánchez invalidó, el 25 de enero de 2023, la resolución dictada a favor de Juan Antonio Vera Carrizal -ex diputado local en Oaxaca, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, presunto autor intelectual de la agresión con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, para que continuara su proceso en prisión domiciliaria.

La juzgadora resolvió la medida cautelar de prisión preventiva contra el político y empresario, por lo que Vera Carrizal permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros.

En su determinación, Santiago Sánchez respondió a un juicio de apelación y dejó sin efecto la determinación del juzgador Teódulo Pacheco Pacheco, con lo que el ex diputado y empresario, acusado del delito de tentativa de feminicidio, ya no será trasladado a un domicilio particular para cumplir un arraigo domiciliario, donde existía la posibilidad de fuga y un riesgo para la integridad de la víctima.

La juzgadora también consideró que no existían las condiciones para realizar el traslado, ni para cumplir con la vigilancia y custodia del imputado en su domicilio particular, ya que el Gobierno del Estado respondió que no tiene el número de elementos que se requieren para cumplir la misión, ya que serían desatendidas las tareas de seguridad en favor de la población.

Por ello, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada en el penal de San Francisco Tanivet, hasta que existan las condiciones para realizar su posible traslado. Con el fallo y cambio de nueva cuenta de medida cautelar, quedó sobreseído un posible desacato judicial por parte del Gobierno de Oaxaca, que pidió al Poder Judicial estatal, no permitir que Vera Carrizal abandonara la cárcel.

El ex legislador postulado por los partidos PRI y Verde Ecologista de México (PVEM), aún tendrá que esperar la conclusión del proceso penal instaurado en su contra, donde aún falta que se dicte sentencia por los delitos que cometió en agravio de Ríos Ortiz.

“Se tiene que quedar en prisión preventiva, nosotros lo tomamos como una especie de suspensión de la determinación del juez inicial [...] Iremos cumpliendo, en la medida de las posibilidades, lo que había determinado la autoridad judicial. Ahorita se hizo una especie de suspensión, entonces nosotros acataremos esa decisión”, dijo Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, en un mensaje a medios.

El funcionario estatal negó que la Administración encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruza haya cometido un desacato judicial en la primera resolución dictada por el juez Teódulo Pacheco Pacheco, ya que sólo se justificó que no había elementos disponibles de parte de la Secretaría de Seguridad Pública oaxaqueña.

Ello para cumplir la medida de resguardo y trasladado, independientemente de que se argumentó que el lugar donde Vera Carrizal cumpliría el arraigo, no reunía las condiciones de seguridad que se requerían para evitar la fuga del imputado, quien argumentó que padecía Párkinson y neurosis.

“Un juez federal había ordenado el traslado [...] pero en la noche recibimos otra notificación donde un juez local dice ‘suspendemos’. Ahí que ellos tomen el acuerdo correspondiente [...] Anoche fuimos notificados de un acuerdo que dicta una jueza también del fuero común, que entiendo no fue el mismo juez”, agregó Vásquez Sagrero.

“Pero hay una jueza que emite un acuerdo, en este acuerdo considera lo que le dijo a la Secretaría de Seguridad Pública, que por el momento también queda suspendida esa orden que nos habían dado como Ejecutivo. Hay un nuevo acuerdo y nosotros estamos en espera”, insistió el funcionario estatal.

“Se recibió una notificación a Seguridad Pública, por parte de un juez federal, por que ellos promovieron [la defensa de Vera Carrizal], un amparo contra la omisión de trasladarlo, y en ese amparo nos dijeron que teníamos 24 horas, que sería hoy, para hacer el traslado y cumplir lo que dijera el juez, pero esa fue ya una orden de un juez federal que se recibió a través de un juicio de amparo, una suspensión provisional”, detalló el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.

Además, Vásquez Sagrero aclaró que en dicha caso había un litigio entre la defensa de Vera Carrizal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con el juez Pacheco Pacheco, donde el gobernador no tiene parte y por ello, a diferencia de otros tiempos, Jara Cruz no interferiría a favor o en contra de los involucrados.

AMLO Y GOBERNADOR BUSCAN QUE PRESUNTO AUTOR MATERIAL DE ATAQUE CON ÁCIDO A SAXOFONISTA, SIGA EN PRISIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó, el 24 de enero de 2023, la decisión que tomó el juez Teódulo Pacheco Pacheco, al pretender que Juan Antonio Vera Carrizal -ex diputado local en Oaxaca, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, presunto autor intelectual de la agresión con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, continúe su proceso en prisión domiciliaria.

“Ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos, este lamentable asunto, se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir, del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio”, dijo el político tabasqueño.

“No ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General [del Estado de Oaxaca], porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“Entonces, yo creo que en estos días se va tener ya la información, todavía el responsable no sale de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no le otorguen esta libertad condicional, que no vaya a su casa”, agregó el mandatario nacional.

“Porque en efecto es un tremendo daño a la sociedad en general, es la degradación de la justicia, un mal ejemplo, entonces, quienes en el Gobierno atienden el tema de Derechos Humanos, están viendo eso [...] Se está atendiendo, pero no puedo tampoco ampliar más la información para que no vaya a ser usada en contra del proceso, que no lo vayan a usar como un pretexto, el debido proceso”, finalizó.

El 24 de enero de 2023, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, criticó la decisión del juez de conceder la medida cautelar de prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal y aseguró que éste continuará privado de su libertad dentro del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet.

“La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Ríos es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima [...] El mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad de un estado que históricamente presenta altos índices de violencia feminicida”, expresó el mandatario estatal, a través de un video.

Jara Cruz añadió que la Secretaría de Seguridad Pública estatal determinó que el domicilio de Guadalupe Vera Hernández, hija del imputado, no cuenta con las condiciones necesarias para asegurar que no habrá peligro de fuga. Asimismo, dijo que su Gobierno urgirá a Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, evaluar si el juez actuó apegado a derecho o con complicidad.

“Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en Tanivet, y hemos solicitado a través de la Secretaría de Seguridad Pública al juez que se reevalúe el cambio de medida cautelar [...] Solicitaré respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, que inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derecho, en caso contrario, deberá aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto su resolución”, agregó el gobernador.

Asimismo, Jara Cruz prometió en el video publicado en sus diversas redes sociales, que la Administración estatal de la cual es titular, le pedirá a la Fiscalía General del Estado, un informe respecto a la actuación del Ministerio Público en el acompañamiento a la víctima.