La morenista también criticó a Adrián de la Garza Santos, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por difundir el video pese a que ella no cometió ningún delito.

“El día de ayer denuncié públicamente a Adrián de la Garza por corrupto, lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente, y no solo no me respondió, si no que ahora presenta un video del encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM“, expuso.

Aclaró que el encuentro lo tuvo antes de enterarse, “como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas, líderes de opinión, que fuimos sorprendidos con las mentiras y engaños con las que operó dicha organización y por lo que fue condenado su dirigente por 120 años de cárcel”.