Adán Augusto López Hernández, ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), confirmó, el 16 de junio de 2023, que participaría en el proceso interno de la llamada “Cuarta Transformación”, de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), para la candidatura presidencial en 2024.

Durante una conferencia, el ex Gobernador de Tabasco aclaró que no acudió personalmente a registrarse al hotel donde Morena habilitó su sede para recibir a los aspirantes presidenciales, por respeto al trabajo de sus compañeros y personas que lo apoyan.

“En homenaje a su trabajo, yo preferí no asistir al evento que mi partido tenía organizado en otro espacio público. Por ello me he permitido designar al maestro Leonel Godoy [Rangel], y a la Diputada federal [Rosangela] Amairany Peña [Escalante], para que sean ellos quienes me representen en el procedimiento de registro formal, en el entendido de que desde este momento estamos ya inscritos, anotados, en el proceso interno”, aseguró López Hernández.

El ex funcionario federal reveló que la noche del 15 de junio de 2023 se reunió “varias horas” con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien agradeció las expresiones hacia su persona.

“Dije que busco ser su sustituto, [pero] es insustituible, Andrés Manuel López Obrador es insustituible, es de esos hombres que solamente aparecen cada 100 años y en otros países ni siquiera en 100 años”, señaló el ex titular de la Segob.

Respecto a su registro, dijo que se trataba de aportar su “granito de arena y conducir la consolidación de la Cuarta Transformación del país. Estamos en el momento correcto. Yo siempre dije que los tiempos del señor son perfectos y que había que tener paciencia”.

“Hoy ha llegado ese tiempo y vamos a ir al encuentro del destino. Este hermoso País bien vale que todos los mexicanos vayamos unidos a consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública nacional”, insistió López Hernández.

Durante distintos momentos de su mensaje, el ex funcionario federal recibió ovaciones de “¡presidente! ¡presidente!”, como cuando concluyó su discurso con la frase: “me comprometo a dar mi apoyo inequívoco a quien resulte ganador. Con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.

Asimismo, reveló que ayer fue nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de Morena como aspirante a coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, del 19 de junio al 27 de agosto de 2023, lo cual le daba acceso a un financiamiento de 5 millones de pesos para los 70 días del proceso interno, dinero al que decidió renunciar.

“Voy a dirigir un documento para que ese recurso que de mi parte ha sido declinado pueda ser destinado específicamente a dos comunidades que hoy siguen estando en la marginación, y que se invierta en un centro de salud de Guerrero y Veracruz”, apuntó López Hernández.

“Vamos a ir a un encuentro con los ciudadanos del País como lo hemos hecho siempre, con nuestros propios recursos que el ejercicio de nuestra profesión nos ha permitido ahorrar. Voy a ir con la sonrisa de agradecimiento a todos y cada uno de mis compañeros en todo el País”, abundó el político tabasqueño.

“Porque si algo tienen los mexicanos, pero de manera particular los militantes de Morena, es la generosidad. Es entender que cuando se lucha para construir un objetivo común, ni el aventó en un vehículo ni la invitación a compartir un plato de frijol y arroz”, enfatizó el ex titular de la Segob.

Por último, López Hernández se comprometió a respetar los resultados de la encuesta y los cuatro ejercicios espejo qué levantará Morena a finales de agosto y a principios de septiembre de 2023.

“Me comprometo formalmente a respetar el resultado y a dar todo mi apoyo a quien resulte electo como coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, anunció el ex Gobernador de Tabasco.

¿QUIÉN ES ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ?

Adán Augusto López Hernández nació el 24 de septiembre de 1963 en Paraíso, Tabasco. De 59 años de edad y militante del partido Morena. Tiene estudios de Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y se tituló con la tesis ‘El Estado Federal Mexicano’, obteniendo mención honorífica.

Asimismo, cuenta con estudios en Derecho Comparado por el Instituto de Derecho Comparado de París, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbona Nueva-París. Además, tiene un Diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es hermano de la actual Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Rosalinda López Hernández, quien está casada con el gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón Cadena. Su otra hermana, Silvia López Hernández, es esposa del consejero independiente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Humberto Mayans Canabal.

Inició su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fungió como coordinador de campaña a la Gubernatura de Manuel Andrade Díaz, en el año 2000. Entre sus cargos públicos destacan el de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, así como Subsecretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social y Subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco.

Tras 25 años de militancia, López Hernández renunció al PRI en el 2011 y se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2006, fue coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, correspondiente a la Tercera Circunscripción del país (que abarcaba los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

Aunado a lo anterior, López Hernández es titular de la Notaría Pública Número 27 del estado de Tabasco, actualmente con licencia desde 2006. Un año después y hasta el 2009, fue diputado local plurinominal en la LIX Legislatura del Congreso tabasqueño.

Después, fue diputado federal por el Distrito electoral federal 4 de Tabasco, para el período del 2009 al 2012 de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el PRD. Mientras que en 2012, resultó electo como senador de la República por Tabasco, también por el Partido de la Revolución Democrática.

El 23 de enero del 2014 anunció su salida del grupo parlamentario del PRD en la Cámara alta, para sumarse a las filas del recién creado Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que todavía no obtenía el registro como partido político.

En octubre de 2016 fue nombrado dirigente estatal de Morena en Tabasco, cargo al que renunció el 29 de noviembre del 2017. Después compitió en las elecciones estatales de Tabasco, el 1 de julio del 2018, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y los partidos Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), ganando la gubernatura.

No obstante, el 26 de agosto de 2021, fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, en sustitución de Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, quien, a su vez, regresó al Senado de la República.

Ese mismo día, la Comisión Permanente del Congreso de Tabasco aprobó la solicitud de licencia temporal por tiempo indefinido a López Hernández. En sesión extraordinaria del Congreso local, Carlos Manuel Merino Campos tomó protesta como gobernador provisional de Tabasco por 60 días, periodo que luego se prorrogó hasta el 30 de septiembre del 2024.