Corte de Massachussets acepta litigio de Gobierno de México contra fabricantes de armas en EU

CONTROL DE ARMAS EN EU AYUDARÍA A REDUCIR LA VIOLENCIA EN MÉXICO, ASEGURA LÓPEZ OBRADOR

El pasado 5 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la demanda que interpuso el Gobierno de México para que haya control de armas en Estados Unidos, ayudará a reducir la violencia en territorio mexicano.

“Ayudaría mucho [a la reducción de la violencia] por el control de las armas, pero vamos a ver, es la primera que se hace un planteamiento con apego a legalidad y con respeto a independencia de Estados Unidos”, dijo el mandatario nacional.

“Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la Enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y venden las armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control”, afirmó el político tabasqueño.

FABRICANTES DE ARMAS DE EU ACUSAN: MÉXICO BUSCA “CHIVO EXPIATORIO” POR CRIMEN DESENFRENADO EN SU TERRITORIO

La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF, por sus siglas en inglés), acusó, el pasado 4 de agosto, al Gobierno de México, de buscar un “chivo expiatorio” por “el crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, con la presentación de una demanda civil por prácticas negligentes, presentada en una Corte Federal de Massachusetts, en contra de sus agremiados, misma que, según ellos, carece de sustento.

“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, asociación que dijo las acusaciones son patentemente falsas, dado que las armas de fuego son vendidas en EU., según las leyes federales y estatales, estableciendo un registro en papel y tras una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia [...] La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México”, dijo Keane.

“Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, insistió el también vicepresidente principal de la Asociación estadounidense.

La NSSF criticó que Steven Shadowen, uno de los abogados que representan al Gobierno mexicano en su demanda civil sean los representantes legales de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, una de las principales organizaciones a favor del control de armas de Estados Unidos.

“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México, es una afrenta a la soberanía de los Estados Unidos y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses, respetuosos de la ley de poseer y portar armas”, apuntó Keane.

“El Gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, insistió el abogado general de la Asociación.

Fundada en 1961 y con sede en el estado de Connecticut, la NSSF congrega a más de 8 mil miembros, principalmente en el área de la fabricación de armas de fuego y municiones, pero también incluye a distribuidores, clubes de tiro, vendedores y aficionados estadounidenses.

Entre los argumentos que presentó la Asociación está que el propio Gobierno de EU. también vende armas de fuego directamente a su homólogo de México.

“Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos. En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150 mil”, abundó la NSSF.

La Asociación explicó, además, que según cables del Departamento de Estado de EU, las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de arsenales centroamericanos. Asimismo, recordó que según un informe de 2006 elaborado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, China suministró de forma activa armas a países latinoamericanos, que después fueron incautadas en México.

MÉXICO DEMANDA A COMPAÑÍAS DE ARMAS ESTADOUNIDENSES EN CORTE DE EU, POR COMERCIO NEGLIGENTE E ILÍCITO

El Gobierno de México anunció, el pasado 4 de agosto, que demandó a 10 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachussets, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.

Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario The Washington Post, la demanda señala que el Gobierno de México busca una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.

Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.

“No obstante, [los fabricantes] continúan priorizando su beneficio económico y utilizan estrategias de publicidad para promover armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad ni de trazabilidad”, indica la demanda.