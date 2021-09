Los ministros del Suprema Corte de Justicia de la Nación por 8 votos a favor, determinaron procedente y fundada la inconstitucionalidad e invalidaron el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que contiene el derecho de la objeción de conciencia.

Además, exhortaron al Congreso de la Unión a legislar sobre los límites y alcances de la objeción de conciencia.

El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, evidenció que en las discusiones no se incluyeron los artículos transitorios, más que al principio del proyecto, por lo cual se acordó que se incluyan en los efectos por extensión.

Aguilar Morales propuso que se notificará no sólo al Congreso de la Unión, sino también al poder ejecutivo y a las legislaturas de las entidades federativas, la creación de lineamientos en caso de emitir una nueva legislatura, de manera que la objeción de conciencia sanitaria cumpla con “un piso mínimo de principios”.

“La Constitución es la que les concede el derecho a excusarse, siempre y cuando se cumpla con los límites que la misma Constitución propone”, señaló.

El pasado lunes, el Pleno de la Corte resolvió, por mayoría de votos, la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que contiene el derecho de la objeción de conciencia de los médicos.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien votó en contra de la norma, señaló que el derecho de la objeción de conciencia es interpretativo, que hay pocos estándares para su ejercicio y que se opone al derecho de otras personas.

Ya antes se había pronunciado en contra, pues dijo que la ley carecía de perspectiva de género, ya que son las mujeres y personas gestantes quienes sufren el impacto de la objeción del conciencia sobre todo al momento de practicarse un aborto.

Durante la sesión del pasado lunes, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que es indispensable que el Congreso de la Unión regule los aspectos de la objeción de conciencia “para evitar cualquier tipo de arbitrariedad por la conducta, en perjuicio de la vida o la salud del paciente”.

En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre la resolución de la SCJN, ya que dijo ser respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y de la Corte.

López Obrador explicó que también debe ser respetuoso con los “creyentes y no creyentes” y que en temas polémicos es mejor que el presidente no opine.

“No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido”.