MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que no tomará postura respecto a la despenalización del aborto, ya que, según él, es un tema que produce mucha polémica.

Sin embargo, agregó que no es Poncio Pilato y no busca lavarse las manos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional fue cuestionado respecto a la objeción de conciencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en la Ley General de Salud, ya que su redacción era deficiente y permitía abusos en dicha materia.

“Tengo que ser respetuoso de la independencia del Poder Judicial y de la Suprema Corte, además es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar”, explicó el político tabasqueño.

“No puedo opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilatos, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador destacó que debe ser respetuoso de las decisiones que tome la SCJN, además de la opinión de los “creyentes y no creyentes”.

“Tengo que ser respetuoso de la Suprema Corte, además es un asunto que produce mucha polémica, es un tema que confronto, por eso hace un tiempo procuro no opinar, respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel principal en estos temas”, reiteró el presidente.