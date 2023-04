“La lectura se puede realizar de manera exclusiva o simultánea con otras actividades. De la población lectora de 18 años y más, 82.2 por ciento dedicó exclusividad a la lectura y 17.8 por ciento realizó alguna otra actividad mientras leía (comer, escuchar música, caminar, entre otras). El comportamiento no presentó diferencias entre hombres y mujeres”, informó.

El Inegi detalló también que la lectura de libros en formato digital aumentó 13.8 por ciento entre 2016 y 2023, tendencia que creció durante la pandemia por Covid-19.

La población no lectora, por su parte, declaró no haber recibido estímulos suficientes para la lectura durante la infancia, como ser llevado a la biblioteca o librerías, que sus padres o tutores leyeran, o no tener libros de distintos textos en casa.