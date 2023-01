El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al General de Brigada del Estado Mayor en retiro, Luis Rodríguez Bucio -quien se desempeñaba como primer comandante general de la Guardia Nacional-, como Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lugar de Ricardo Mejía Berdeja, quien se registró como candidato del Partido del Trabajo para la Gubernatura de Coahuila.

Durante su conferencia de prensa matutina, reprochó que Mejía Berdeja haya dejado el cargo sin siquiera despedirse y que sólo le haya mandado una carta con su renuncia.

“Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí, y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo, porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a candidatos mediante encuestas”, indicó.

En ese sentido, López Obrador reiteró que su apoyo total será para Armando Guadiana Tijerina, quien es el precandidato de Morena a la gubernatura de dicha entidad, ya que fue el Senador con licencia, quien ganó la encuesta de reconocimiento de dicho partido.

“Esto lo reitero, para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quien triunfa de manera democrática, mediante una encuesta. Ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad, vamos por partes, poco a poco, es el General Luis Rodríguez Bucio, está aquí, es el nuevo subsecretario, era comandante de la Guardia Nacional”, sostuvo el presidente, quien, además, nombró al general David Córdoba Campos, al frente de la GN, quien fungía como titular de la Dirección Técnica de Prestaciones, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.





¿QUIÉN LUIS RODRÍGUEZ BUCIO?

Luis Rodríguez Bucio nació en el municipio de Tancítaro, Michoacán, el 27 de agosto de 1956. Es General de Brigada del Estado Mayor de México, en retiro.

Fue nombrado el 11 de abril de 2019 como primer comandante general de la Guardia Nacional por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ingresó como cadete del Heroico Colegio Militar en 1973, graduándose en 1977 como subteniente de infantería. Cuenta con una Licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, así como una Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, además de un Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, por el Centro de Estudios Superiores Navales.

Asimismo, cuenta con estudios en el Instituto de Idiomas de las Fuerzas Armadas Alemanas. Tras graduarse del Heroico Colegio Militar sirvió en el Segundo Batallón de Guardias Presidenciales, de 1977 a 1985. Además, fue subjefe de la sección cuarta del Estado Mayor Presidencial, de enero de 1989 a 1990.

En 1994 fue nombrado Subjefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Marte XXII, en Badiraguato, Sinaloa.