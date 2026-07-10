Detienen a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont

Alejandro Mario Álvarez Puga —hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont— fue detenido este jueves por elementos de la Policía Federal Ministerial en Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de México.

El empresario fue trasladado para quedar a disposición de un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones certifica que la detención ocurrió en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, específicamente en la zona de Puerto Cancún, sobre el bulevar Kukulcán, en la Zona Hotelera.

La detención de Alejandro Mario Álvarez Puga ocurre en el contexto del proceso penal que autoridades mexicanas mantienen contra su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga y su cuñada Inés Gómez Mont, quienes son investigados por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.



Investigación por presunto desvío de recursos

La Fiscalía General de la República abrió en 2019 una investigación contra Víctor Manuel Álvarez Puga, en la que también fueron incluidos Inés Gómez Mont, otras cinco personas y siete empresas.

De acuerdo con la FGR, “todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.

La investigación está relacionada con presuntas operaciones mediante empresas que habrían utilizado comprobantes fiscales digitales para encubrir operaciones que no se habrían realizado, así como con contratos celebrados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

Hasta 2022, la FGR no había acreditado que Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont fueran los líderes del entramado delictivo ni los principales beneficiados.

De acuerdo con la información disponible de la investigación, Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, mientras que Víctor Manuel Álvarez Puga realizó operaciones por menos de 250 mil pesos.



Proceso de extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga

De acuerdo con información de expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Álvarez Puga fue incluido entre los 269 requerimientos de extradición que México formuló a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026.

La solicitud de extradición fue presentada después de que la Fiscalía General de la República confirmó en octubre de 2025 que había iniciado el procedimiento para solicitar su entrega.

La Agencia de Investigación Criminal solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja de localización para su detención internacional, la cual fue concedida.

De acuerdo con los documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Álvarez Puga fue señalado por su presunta participación en esquemas de empresas “factureras” y por un presunto desfalco a la Secretaría de Gobernación.

El requerimiento de extradición fue presentado el 4 de diciembre de 2025 por el delito de delincuencia organizada.

Los expedientes de la Cancillería señalaron que la solicitud de extradición fue frenada por autoridades estadounidenses bajo el argumento de que los actos que se le atribuían no constituían un “delito violento”.



Detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos

Antes de su situación jurídica actual, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 24 de septiembre de 2025.

Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome North SPC, en Miami, Florida, donde permaneció recluido mientras se resolvía su situación migratoria.

Un tribunal federal en Estados Unidos ordenó que recibiera una audiencia individualizada de fianza o que fuera liberado, además de prohibir a las autoridades transferirlo fuera del distrito mientras se cumplía esa resolución.

La determinación fue emitida el 15 de octubre de 2025 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, tras un recurso presentado por Álvarez Puga, quien cuestionó la legalidad de su detención por parte del ICE.

La resolución judicial señaló que Víctor Manuel Álvarez Puga era ciudadano mexicano, empresario y sin antecedentes penales en Estados Unidos. También indicó que su ingreso al país ocurrió el 14 de enero de 2021 como no inmigrante, con autorización hasta el 13 de julio de ese año.

Posteriormente salió hacia Las Bahamas el 9 de julio de 2021, con regreso programado para el 21 de julio, aunque no abordó el vuelo previsto. En su lugar, ingresó a Estados Unidos el 10 de julio de 2021 por vía marítima y permaneció en ese país hasta su detención en septiembre de 2025.