Detienen a ex colaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Cuernavaca, Morelos, a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, ex colaborador del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón.

La orden de aprehensión se cumplimentó por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con la dependencia, entre 2013 y 2015, posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro ex servidor público.

Según la investigación de la FGR, esta persona probablemente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, el cual tiene a cargo los penales federales, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por García Luna.

Jesús Alberto fue puesto a disposición de una autoridad judicial con sede en el Cefereso Número 1, en Almoloya de Juárez, a fin de que el Ministerio Público Federal solicite audiencia inicial para formularle imputación.