La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este martes que Octavio Alfonso “N” fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

Ello por su probable participación en el delito de violencia familiar, tras haber agredido a su esposa, identificada como “Jaqueline”, mientras la mujer daba clases virtuales a sus alumnos de la Preparatoria Número 5 “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, de la Universidad Autónoma Mexiquense, el pasado 21 de abril.

Tras la agresión, la maestra presentó la denuncia formal, por lo que la FGJEM inició las primeras indagaciones contra Octavio Alfonso y, con los elementos necesarios, la Fiscalía mexiquense solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue autorizada por un juez con sede en Almoloya de Juárez.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado la noche de ayer lunes 27 de septiembre, por lo que el hombre fue ingresado al penal estatal de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, a la espera de que se defina su situación legal.

El pasado 24 de abril, el Comité Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México, informó que expulsó a Octavio Alfonso, por haber agredido a su esposa mientras la mujer daba clases virtuales a sus alumnos de la Preparatoria Número 5 “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, de la Universidad Autónoma mexiquense.

Tras informar de la expulsión, el dirigente estatal panista, Jorge Inzunza Armas, aseguró que dicho partido no tolerará “actitudes machistas” como las que incurrió Octavio Alfonso, quien militaba en el PAN desde el año 2000 y contra quien la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició una queja de oficio.

Asimismo, Inzunza Armas apremió a la Fiscalía estatal a que interviniera y castigara con todo el peso de la ley a Octavio Alfonso, “porque en Acción Nacional repudiamos al ciento por ciento estas actitudes, cuando la mujer es el pilar de las familias mexicanas”.

“El Partido Acción Nacional se deslinda de Octavio García Limón y lo expulsará de sus filas”, comunicó el dirigente estatal, respecto al caso de la profesora quien interpuso una denuncia contra su esposo ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la UAEM -cuyo rector es Alfredo Barrera Baca- institución educativa que aseguró daría seguimiento al proceso legal.

“Se coordinaron las acciones de forma inmediata, para ofrecer a nuestra compañera profesora: asistencia sicológica, así como apoyo y asesoría legal, a fin de que la docente determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y también se giraron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias”, indicó la UAEM en un comunicado.

La agresión contra la profesora

Alrededor de las 19:00 horas del pasado 21 de abril, la agresión contra la profesora de inglés, identificada como “Jaqueline”, fue grabada por sus propios alumnos, quienes difundieron el video a través de las diversas redes sociales con el objetivo de ayudar a la víctima.

Durante el fragmento del video se escucha a la docente dando su clase virtual, cuando de pronto es interrumpida por Octavio Alfonso -licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca (UVT)-, quien se acerca a ella y comienza a insultarla, además de reclamarle por haber usado la que, dijo, es su computadora.

“¿Quieres que te golpee? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre, me chingaste el puto ratón!”, gritó el agresor. Tras los reclamos, la mujer se queda en silencio, pero después rompe en llanto.

“¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, suplica la docente entre lágrimas.

Posterior a ello el hombre vuelve a reclamar a la profesora de inglés, para luego decirle: “deja mi computadora”.

Casi al finalizar la grabación se escucha un golpe y de nueva cuenta se oye la voz masculina: “si no, te voy a dar en tu puta madre ¡No te vuelvas a meter con mis cosas!”, a lo que “Jaqueline” responde con una voz entrecortada y nerviosa: “no, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame nada más avisarles”.