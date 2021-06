Detienen a presunto homicida de candidata a la Alcaldía de Moroleón, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó este martes que fue detenido Fernando “N”, uno de los supuestos homicidas de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de Moroleón, Guanajuato, asesinada a balazos, el pasado 25 de mayo, en la calle Pedro Guzmán, en la colonia La Manguita.

Fernando “N” fue detenido durante una operación táctica encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el municipio de Yuriria.

Según lo informó la propia Fiscalía guanajuatense, a Fernando “N” se le aseguraron armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y hierba seca con las características de la mariguana.

“Actuaciones de investigación ministerial especializadas, permitieron a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, esclarecer en pocos días el crimen cometido en agravio de la candidata, que fue asesinada por hombres armados la tarde del martes 25 de mayo de 2021, cuando arribaba a un acto proselitista en el circuito Moroleón, ubicado en los límites con el estado de Michoacán”, informó la FGE.

La Fiscalía General del Estado adelantó que durante las próximas horas, el detenido quedará a disposición de un Juez para formularle imputación por el delito de homicidio calificado, y sea sujeto a un proceso penal.

“Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación, para lograr la identidad de los demás participantes en el hecho delictivo para llevarlos ante un Juez de Control”, precisó la FGE.

Previo al anuncio de la Fiscalía estatal, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, este mismo martes 1 de junio, durante su conferencia de prensa matutina, que ya había detenidos por el asesinato de la candidata, aunque no ofreció mayores detalles.

“Ahora que estamos en este proceso electoral y que algunos candidatos han sido agredidos y que hasta han perdido la vida mujeres y hombres. Casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables. Y vamos mañana a informar sobre eso aquí”, afirmó el mandatario nacional.

“Hasta en el caso reciente de la candidata en Guanajuato que fue recientemente asesinada ya ayer hubieron detenciones [...] Esto lo digo no para solo informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada”, abundó el político tabasqueño.

“A los que se portan mal, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, tienen compradas autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos, el que comete un delito es castigado, vamos a seguir actuando así”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo federal.

EL ASESINATO DE ALMA ROSA BARRAGÁN

El 25 de mayo, Alma Rosa Barragán Santiago fue atacada a balazos por un grupo de hombres armados, que se mezclaron entre los más de 200 simpatizantes, asesinando a la candidata y dejando tres personas lesionadas.

Una hora antes del ataque en su contra, la candidata compartió su ubicación en su página oficial de la red social Facebook, e invitó a los vecinos de las comunidades de la Manguita, el Ombligo y Pico de Pájaro a unirse al recorrido, en el que les daría a conocer sus propuestas.

“Estoy aquí en la Manguita, por la Pedro Guzmán, si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento, juntos lo hacemos mejor [...], aquí los espero”, dijo la candidata, durante una transmisión en tiempo real, a través de Facebook.

Tras el asesinato, su hija, Alma Sánchez Barragán fue postulada como la candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón.

“Desde @MovCiudadanoMx lamentamos profundamente los hechos y ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo a los familias y víctimas”, tuiteó Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de dicho partido.

“Asimismo, hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que investiguen y garanticen justicia por este brutal ataque”, agregó Castañeda Hoeflich, quien exigió, además, garantizar la seguridad de los candidatos durante el proceso electoral.

“La violencia en este proceso electoral debe parar, exigimos al gobierno federal como estatal, la seguridad de las y los candidatos. México merece paz”, indicó el partido Movimiento Ciudadano, en su cuenta de la red social Twitter.

“He hablado con el dirigente de MC para refrendar nuestro apoyo y seguiremos las investigaciones de la @FGEGUANAJUATO para que no quede impune”, tuiteó, por su parte, Libia Dennise García Muñoz Ledo, titular de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato.

A través de Twitter, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, informó que Carlos Zamarripa Aguirre, titular de dicha institución, instruyó asignar un grupo de elementos para coadyuvar con la Unidad Especial de Homicidios en la investigación y esclarecer el crimen.

Por su parte, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, condenó el asesinato de la candidata y llamó a la Fiscalía estatal a acelerar la investigación para dar con los responsables de este crimen.