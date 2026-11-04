Detienen en CDMX a presunto líder de red de lavado de dinero; aseguran más de $43 millones

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Fiscalía General de la República detuvieron a Bojun “N”, alias “El Chino”, de 41 años, presunto líder de una red de lavado de dinero, durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Además, aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, según informó este miércoles 4 de noviembre Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal.

De acuerdo al Gabinete de Seguridad, en el inmueble se aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, cantidades equivalentes en conjunto a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos.

En el operativo también se decomisaron teléfonos celulares, documentación, diversas credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes, cartuchos y vehículos.

Las investigaciones establecen que el detenido opera como lavador de dinero para un grupo dedicado a la extorsión y al tráfico de personas en la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

“En esta acción fue detenido Bojun ‘N’, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal y relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas”, escribió el funcionario federal en su cuenta de X.

García Harfuch agradeció la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

“Las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan. Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias”, añadió.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con el dinero y los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, que continuará con las investigaciones correspondientes.